https://ria.ru/20211109/popova-1758241113.html

Попова назвала число регионов, где введены QR-коды

Попова назвала число регионов, где введены QR-коды - РИА Новости, 09.11.2021

Попова назвала число регионов, где введены QR-коды

В 77 субъектах РФ введены QR-коды на фоне пандемии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:09

2021-11-09T15:09

2021-11-09T15:21

распространение коронавируса

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В 77 субъектах РФ введены QR-коды на фоне пандемии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Во всех остальных субъектах введены ограничения в виде сокращения времени работы в торговых центрах, в точках общепита, в виде введения QR-кодов для пользования теми или иными услугами, такие требования введены в 77 субъектах Российской Федерации. Это значимая цифра, и она дает свои результаты", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240996.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии