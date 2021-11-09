https://ria.ru/20211109/popova-1758241113.html
Попова назвала число регионов, где введены QR-коды
Попова назвала число регионов, где введены QR-коды - РИА Новости, 09.11.2021
Попова назвала число регионов, где введены QR-коды
В 77 субъектах РФ введены QR-коды на фоне пандемии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:09
2021-11-09T15:09
2021-11-09T15:21
распространение коронавируса
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общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В 77 субъектах РФ введены QR-коды на фоне пандемии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Во всех остальных субъектах введены ограничения в виде сокращения времени работы в торговых центрах, в точках общепита, в виде введения QR-кодов для пользования теми или иными услугами, такие требования введены в 77 субъектах Российской Федерации. Это значимая цифра, и она дает свои результаты", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:09 09.11.2021 (обновлено: 15:21 09.11.2021)
Попова назвала число регионов, где введены QR-коды
Попова: в 77 субъектах страны уже введены QR-коды из-за пандемии