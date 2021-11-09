https://ria.ru/20211109/popova-1758240120.html

Попова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась

Попова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась - РИА Новости, 09.11.2021

Попова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась

В трех регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, в 32 — наблюдается превышение среднего уровня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:05

2021-11-09T15:05

2021-11-09T16:38

распространение коронавируса

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В трех регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, в 32 — наблюдается превышение среднего уровня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зарегистрировано в 32 регионах. Две недели раньше это количество было почти 50", — сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом."Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах", — добавила Попова.На невысоких цифрах сохраняется рост заболеваемости в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики в 18 субъектах, явное снижение заболеваемости — в 6, добавила она.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии