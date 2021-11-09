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Попова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
Попова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась - РИА Новости, 09.11.2021
Попова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
В трех регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, в 32 — наблюдается превышение среднего уровня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:05
2021-11-09T15:05
2021-11-09T16:38
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В трех регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, в 32 — наблюдается превышение среднего уровня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зарегистрировано в 32 регионах. Две недели раньше это количество было почти 50", — сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом."Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах", — добавила Попова.На невысоких цифрах сохраняется рост заболеваемости в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики в 18 субъектах, явное снижение заболеваемости — в 6, добавила она.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
15:05 09.11.2021 (обновлено: 16:38 09.11.2021)
Попова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в трех регионах России