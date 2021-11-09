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Премьер Польши посетил пункт пропуска на границе с Белоруссией
Премьер Польши посетил пункт пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.11.2021
Премьер Польши посетил пункт пропуска на границе с Белоруссией
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак посетили пункт пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией, в районе которого... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:12
2021-11-09T11:12
2021-11-09T11:14
в мире
белоруссия
польша
мариуш блащак
матеуш моравецкий
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак посетили пункт пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией, в районе которого находится лагерь беженцев."Сегодня премьер-министр Моравецкий и министр Блащак встретились в "Кузнице"... с представителями Стражи пограничной, полицейскими и солдатами Войска польского, которые совместно охраняют безопасность Польши на границе с Белоруссией", - сообщило в соцсети Twitter польское Минобороны.
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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:12 09.11.2021 (обновлено: 11:14 09.11.2021)
Премьер Польши посетил пункт пропуска на границе с Белоруссией
Премьер Польши Моравецкий посетил пункт пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией