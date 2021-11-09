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Премьер Польши посетил пункт пропуска на границе с Белоруссией

Премьер Польши посетил пункт пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.11.2021

Премьер Польши посетил пункт пропуска на границе с Белоруссией

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак посетили пункт пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией, в районе которого... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:12

2021-11-09T11:12

2021-11-09T11:14

в мире

белоруссия

польша

мариуш блащак

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак посетили пункт пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией, в районе которого находится лагерь беженцев."Сегодня премьер-министр Моравецкий и министр Блащак встретились в "Кузнице"... с представителями Стражи пограничной, полицейскими и солдатами Войска польского, которые совместно охраняют безопасность Польши на границе с Белоруссией", - сообщило в соцсети Twitter польское Минобороны.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии