https://ria.ru/20211109/politseyskiy-1758322477.html

В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский

В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский - РИА Новости, 09.11.2021

В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский

Сотрудник полиции погиб в Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого в краже из мечети, который оказал сопротивление и начал стрелять по полицейским из... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T23:51

2021-11-09T23:51

2021-11-09T23:55

происшествия

карачаевск

карачаевский район

россия

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ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудник полиции погиб в Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого в краже из мечети, который оказал сопротивление и начал стрелять по полицейским из ружья, сообщает МВД России."Сегодня на выезде из города Карачаевска 32-летний местный житель, подозреваемый в краже из мечети, оказал в ходе задержания вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья "Сайга" по сотрудникам МО МВД России "Карачаевский". В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте. Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног", - говорится в сообщении.Отмечается, что ответным огнем из табельного оружия он ликвидировал нападавшего, раненый сотрудник полиции госпитализирован."На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Олег Мальцев. По факту произошедшего проводится проверка", - добавили в ведомстве.Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после гибели полицейского в ходе задержания подозреваемого в краже из мечети, который начал стрелять по правоохранителям, сообщает следственное управление СК по региону.По данным следствия, злоумышленник произвёл не менее шести выстрелов в полицейских. "Несмотря на совершение мужчиной активных действий, направленных на причинение смерти второму сотруднику отдела МВД России "Карачаевский", он не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку был ликвидирован ответным огнем, а также в связи с тем, что потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь", - сказано в релизе.По данным МВД, лейтенант полиции Ануар Алиханович Башкаев родился 7 декабря 1987 года в ауле Верхняя Мара Карачаевского района. Отслужив во внутренних войсках, в январе 2014 года пришел в органы внутренних дел. В последнее время замещал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России "Карачаевский". У Ануара Башкаева остались жена и двое детей.

https://ria.ru/20211109/peterburg-1758166837.html

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происшествия, карачаевск, карачаевский район, россия