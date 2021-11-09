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В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский
В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский - РИА Новости, 09.11.2021
В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский
Сотрудник полиции погиб в Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого в краже из мечети, который оказал сопротивление и начал стрелять по полицейским из... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T23:51
2021-11-09T23:55
происшествия
карачаевск
карачаевский район
россия
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ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудник полиции погиб в Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого в краже из мечети, который оказал сопротивление и начал стрелять по полицейским из ружья, сообщает МВД России."Сегодня на выезде из города Карачаевска 32-летний местный житель, подозреваемый в краже из мечети, оказал в ходе задержания вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья "Сайга" по сотрудникам МО МВД России "Карачаевский". В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте. Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног", - говорится в сообщении.Отмечается, что ответным огнем из табельного оружия он ликвидировал нападавшего, раненый сотрудник полиции госпитализирован."На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Олег Мальцев. По факту произошедшего проводится проверка", - добавили в ведомстве.Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после гибели полицейского в ходе задержания подозреваемого в краже из мечети, который начал стрелять по правоохранителям, сообщает следственное управление СК по региону.По данным следствия, злоумышленник произвёл не менее шести выстрелов в полицейских. "Несмотря на совершение мужчиной активных действий, направленных на причинение смерти второму сотруднику отдела МВД России "Карачаевский", он не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку был ликвидирован ответным огнем, а также в связи с тем, что потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь", - сказано в релизе.По данным МВД, лейтенант полиции Ануар Алиханович Башкаев родился 7 декабря 1987 года в ауле Верхняя Мара Карачаевского района. Отслужив во внутренних войсках, в январе 2014 года пришел в органы внутренних дел. В последнее время замещал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России "Карачаевский". У Ануара Башкаева остались жена и двое детей.
https://ria.ru/20211109/peterburg-1758166837.html
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происшествия, карачаевск, карачаевский район, россия
23:51 09.11.2021 (обновлено: 23:55 09.11.2021)
 
В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский

В Карачаево-Черкесии погиб полицейский при задержании подозреваемого в краже из мечети

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудник полиции погиб в Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого в краже из мечети, который оказал сопротивление и начал стрелять по полицейским из ружья, сообщает МВД России.
"Сегодня на выезде из города Карачаевска 32-летний местный житель, подозреваемый в краже из мечети, оказал в ходе задержания вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья "Сайга" по сотрудникам МО МВД России "Карачаевский". В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте. Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ответным огнем из табельного оружия он ликвидировал нападавшего, раненый сотрудник полиции госпитализирован.
"На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Олег Мальцев. По факту произошедшего проводится проверка", - добавили в ведомстве.
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после гибели полицейского в ходе задержания подозреваемого в краже из мечети, который начал стрелять по правоохранителям, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия, злоумышленник произвёл не менее шести выстрелов в полицейских. "Несмотря на совершение мужчиной активных действий, направленных на причинение смерти второму сотруднику отдела МВД России "Карачаевский", он не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку был ликвидирован ответным огнем, а также в связи с тем, что потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь", - сказано в релизе.
По данным МВД, лейтенант полиции Ануар Алиханович Башкаев родился 7 декабря 1987 года в ауле Верхняя Мара Карачаевского района. Отслужив во внутренних войсках, в январе 2014 года пришел в органы внутренних дел. В последнее время замещал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России "Карачаевский". У Ануара Башкаева остались жена и двое детей.
 
ПроисшествияКарачаевскКарачаевский районРоссия
 
 
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