https://ria.ru/20211109/poisk-1758277039.html

В Тюменской области ищут подростка, пропавшего после проводов друга в армию

В Тюменской области ищут подростка, пропавшего после проводов друга в армию - РИА Новости, 09.11.2021

В Тюменской области ищут подростка, пропавшего после проводов друга в армию

Юноша ушел в соседнее село к другу, которого провожали в армию, а затем безвестно исчез, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:19

2021-11-09T17:19

2021-11-09T17:19

происшествия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ТЮМЕНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Юноша ушел в соседнее село к другу, которого провожали в армию, а затем безвестно исчез, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Тюменской области.По версии следствия, 17-летний молодой человек 7 ноября из дома в селе Поддубровное Тюменской области вместе со знакомыми ушел к другу в село Викулово на проводы в армию. Домой юноша не вернулся, о его местонахождении ничего не известно."Он присутствовал на проводах, последний раз его видели там в 23 часа. С целью полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств его исчезновения следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.На месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления, сотрудников полиции, а также волонтеров, сообщили в пресс-службе СУСК.

https://ria.ru/20211014/shkolnitsa-1754591503.html

https://ria.ru/20211029/deti-1756785527.html

тюменская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия