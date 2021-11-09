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В Тюменской области ищут подростка, пропавшего после проводов друга в армию
В Тюменской области ищут подростка, пропавшего после проводов друга в армию - РИА Новости, 09.11.2021
В Тюменской области ищут подростка, пропавшего после проводов друга в армию
Юноша ушел в соседнее село к другу, которого провожали в армию, а затем безвестно исчез, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:19
2021-11-09T17:19
происшествия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Юноша ушел в соседнее село к другу, которого провожали в армию, а затем безвестно исчез, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Тюменской области.По версии следствия, 17-летний молодой человек 7 ноября из дома в селе Поддубровное Тюменской области вместе со знакомыми ушел к другу в село Викулово на проводы в армию. Домой юноша не вернулся, о его местонахождении ничего не известно."Он присутствовал на проводах, последний раз его видели там в 23 часа. С целью полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств его исчезновения следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.На месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления, сотрудников полиции, а также волонтеров, сообщили в пресс-службе СУСК.
https://ria.ru/20211014/shkolnitsa-1754591503.html
https://ria.ru/20211029/deti-1756785527.html
тюменская область
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происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:19 09.11.2021
 
В Тюменской области ищут подростка, пропавшего после проводов друга в армию

В Тюменской области ищут подростка, не вернувшегося домой с проводов друга в армию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Юноша ушел в соседнее село к другу, которого провожали в армию, а затем безвестно исчез, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Тюменской области.
По версии следствия, 17-летний молодой человек 7 ноября из дома в селе Поддубровное Тюменской области вместе со знакомыми ушел к другу в село Викулово на проводы в армию. Домой юноша не вернулся, о его местонахождении ничего не известно.
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"Он присутствовал на проводах, последний раз его видели там в 23 часа. С целью полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств его исчезновения следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
На месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления, сотрудников полиции, а также волонтеров, сообщили в пресс-службе СУСК.
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ПроисшествияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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