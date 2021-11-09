https://ria.ru/20211109/pogoda-1758157329.html

Синоптики ожидают снег и около нуля градусов в Москве во вторник

Синоптики ожидают снег и около нуля градусов в Москве во вторник - РИА Новости, 09.11.2021

Синоптики ожидают снег и около нуля градусов в Москве во вторник

Облачная погода, осадки в виде снега, в том числе мокрого, гололедица и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, температура воздуха около... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T07:50

2021-11-09T07:50

2021-11-09T07:50

общество

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега, в том числе мокрого, гололедица и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, температура воздуха около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20211107/zima-1757939419.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, михаил леус