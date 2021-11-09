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Синоптики ожидают снег и около нуля градусов в Москве во вторник
Синоптики ожидают снег и около нуля градусов в Москве во вторник - РИА Новости, 09.11.2021
Синоптики ожидают снег и около нуля градусов в Москве во вторник
Облачная погода, осадки в виде снега, в том числе мокрого, гололедица и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, температура воздуха около... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T07:50
2021-11-09T07:50
2021-11-09T07:50
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москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега, в том числе мокрого, гололедица и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, температура воздуха около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, погода, михаил леус
Синоптики ожидают снег и около нуля градусов в Москве во вторник
Сотрудник центра "Фобос" Леус: в Москве во вторник ожидается снег и около нуля градусов