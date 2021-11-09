https://ria.ru/20211109/pogoda-1758147431.html

В Москве и области объявили желтый уровень опасности

В Москве и области объявили желтый уровень опасности - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве и области объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T00:48

2021-11-09T00:48

2021-11-09T00:48

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве действует с 4.00 вторника до 4.00 четверга, в - Подмосковье с 1.00 вторника до 1.00 четверга.

https://ria.ru/20211107/zima-1757939419.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода