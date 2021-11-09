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В Москве и области объявили желтый уровень опасности
В Москве и области объявили желтый уровень опасности - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве и области объявили желтый уровень опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T00:48
2021-11-09T00:48
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве действует с 4.00 вторника до 4.00 четверга, в - Подмосковье с 1.00 вторника до 1.00 четверга.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
00:48 09.11.2021
 
В Москве и области объявили желтый уровень опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве
Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве действует с 4.00 вторника до 4.00 четверга, в - Подмосковье с 1.00 вторника до 1.00 четверга.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрПогода
 
 
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