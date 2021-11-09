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На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов
На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 09.11.2021
На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов
Поезда следуют с увеличенными интервалами на участке Замоскворецкой линии метро в Москве из-за проверки поезда, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:34
2021-11-09T18:34
2021-11-09T19:06
происшествия
московский метрополитен
москва
метро
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поезда следуют с увеличенными интервалами на участке Замоскворецкой линии метро в Москве из-за проверки поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии (2) нет движения от "Театральной" до "Белорусской" для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении."Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и будет введено в график ориентировочно в течение 10-15 минут", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости также сообщил, что около 18.30 наблюдалось скопление людей на станции Павелецкая. Сейчас поезда ходят в обоих направлениях с обычными интервалами, толпа людей заметно поредела, хотя заполненность вагонов выше, чем обычно в будние дни в это время.
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происшествия, московский метрополитен, москва, метро, россия
18:34 09.11.2021 (обновлено: 19:06 09.11.2021)
На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов
На Замоскворецкой линии московского метро увеличены интервалы движения поездов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Поезда следуют с увеличенными интервалами на участке Замоскворецкой линии метро в Москве
из-за проверки поезда, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На Замоскворецкой линии (2) нет движения от "Театральной" до "Белорусской" для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
"Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и будет введено в график ориентировочно в течение 10-15 минут", - говорится в сообщении.
Корреспондент РИА Новости также сообщил, что около 18.30 наблюдалось скопление людей на станции Павелецкая. Сейчас поезда ходят в обоих направлениях с обычными интервалами, толпа людей заметно поредела, хотя заполненность вагонов выше, чем обычно в будние дни в это время.