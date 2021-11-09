https://ria.ru/20211109/poezd-1758292628.html

На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов

На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 09.11.2021

На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездов

Поезда следуют с увеличенными интервалами на участке Замоскворецкой линии метро в Москве из-за проверки поезда, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:34

2021-11-09T18:34

2021-11-09T19:06

происшествия

московский метрополитен

москва

метро

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поезда следуют с увеличенными интервалами на участке Замоскворецкой линии метро в Москве из-за проверки поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии (2) нет движения от "Театральной" до "Белорусской" для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении."Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и будет введено в график ориентировочно в течение 10-15 минут", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости также сообщил, что около 18.30 наблюдалось скопление людей на станции Павелецкая. Сейчас поезда ходят в обоих направлениях с обычными интервалами, толпа людей заметно поредела, хотя заполненность вагонов выше, чем обычно в будние дни в это время.

https://ria.ru/20211109/moskva-1758193962.html

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2021

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происшествия, московский метрополитен, москва, метро, россия