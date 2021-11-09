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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211109/podmoskove-1758199973.html
Более двух тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года
Более двух тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 09.11.2021
Более двух тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года
Более двух тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения планируется провести на территории Московской области до конца 2021 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:31
2021-11-09T12:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более двух тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения планируется провести на территории Московской области до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального министрества здравоохранения.Всего с января по сентябрь 2021 года в Московской области было выполнено почти 3,8 тысяч процедур ЭКО."Только в этом году у жительниц региона, сделавших ЭКО, родилось 1134 ребенка. Всего в этом году в регионе планируется провести порядка 6 тысяч процедур экстракорпоральногоОплодотворения", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Длительность ожидания процедуры составляет не более 21 дня.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
12:31 09.11.2021
 

Более двух тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 2 тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года
Более 2 тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более двух тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения планируется провести на территории Московской области до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального министрества здравоохранения.
Всего с января по сентябрь 2021 года в Московской области было выполнено почти 3,8 тысяч процедур ЭКО.
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"Только в этом году у жительниц региона, сделавших ЭКО, родилось 1134 ребенка. Всего в этом году в регионе планируется провести порядка 6 тысяч процедур экстракорпорального
Оплодотворения", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Длительность ожидания процедуры составляет не более 21 дня.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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