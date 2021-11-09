https://ria.ru/20211109/podmoskove-1758199973.html

Более двух тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года

Более двух тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 09.11.2021

Более двух тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье до конца года

Более двух тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения планируется провести на территории Московской области до конца 2021 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:31

2021-11-09T12:31

2021-11-09T12:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более двух тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения планируется провести на территории Московской области до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального министрества здравоохранения.Всего с января по сентябрь 2021 года в Московской области было выполнено почти 3,8 тысяч процедур ЭКО."Только в этом году у жительниц региона, сделавших ЭКО, родилось 1134 ребенка. Всего в этом году в регионе планируется провести порядка 6 тысяч процедур экстракорпоральногоОплодотворения", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Длительность ожидания процедуры составляет не более 21 дня.

https://realty.ria.ru/20211108/sotsipoteka-1758040450.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), светлана стригункова