https://ria.ru/20211109/pnevmoniya-1758239326.html
В Москве снизилась заболеваемость пневмонией
В Москве снизилась заболеваемость пневмонией - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве снизилась заболеваемость пневмонией
В Москве на 18% снизилась заболеваемость пневмонией, в основном коронавирусной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:01
2021-11-09T15:01
2021-11-09T15:01
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве на 18% снизилась заболеваемость пневмонией, в основном коронавирусной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидная пневмония", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210628/pnevmoniya-1738852525.html
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В Москве снизилась заболеваемость пневмонией
В Москве заболеваемость пневмонией снизилась на 18 процентов