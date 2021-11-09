https://ria.ru/20211109/pnevmoniya-1758239326.html

В Москве снизилась заболеваемость пневмонией

В Москве снизилась заболеваемость пневмонией - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве снизилась заболеваемость пневмонией

В Москве на 18% снизилась заболеваемость пневмонией, в основном коронавирусной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:01

2021-11-09T15:01

2021-11-09T15:01

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве на 18% снизилась заболеваемость пневмонией, в основном коронавирусной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидная пневмония", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210628/pnevmoniya-1738852525.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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