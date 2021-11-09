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Жителям МО рассказали, где появятся новые детские площадки
Жителям МО рассказали, где появятся новые детские площадки - РИА Новости, 09.11.2021
Жителям МО рассказали, где появятся новые детские площадки
Министерство благоустройства Московской области опубликовало список мест, в которых будут установлены новые детские площадки. В 2022 году по программе... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:38
2021-11-09T16:38
2021-11-09T16:48
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство благоустройства Московской области опубликовало список мест, в которых будут установлены новые детские площадки. В 2022 году по программе губернатора региона Андрея Воробьева установят новые площадки по 229 адресам, сообщил телеканал "360"."Это игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием", – пояснили в министерстве.Помимо игровых элементов на каждой площадке будут установлены скамейки, урны и информационные стенды.Программа запущена в Московской области в 2013 году. С тех пор в регионе установили более 1,2 тысячи современных детских площадок.
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московская область (подмосковье)