https://ria.ru/20211109/ploschadki-1758263926.html

Жителям МО рассказали, где появятся новые детские площадки

Жителям МО рассказали, где появятся новые детские площадки - РИА Новости, 09.11.2021

Жителям МО рассказали, где появятся новые детские площадки

Министерство благоустройства Московской области опубликовало список мест, в которых будут установлены новые детские площадки. В 2022 году по программе... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:38

2021-11-09T16:38

2021-11-09T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758265298_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f70c7a3c8f70fff82fe8f4d8b14044bf.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство благоустройства Московской области опубликовало список мест, в которых будут установлены новые детские площадки. В 2022 году по программе губернатора региона Андрея Воробьева установят новые площадки по 229 адресам, сообщил телеканал "360"."Это игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием", – пояснили в министерстве.Помимо игровых элементов на каждой площадке будут установлены скамейки, урны и информационные стенды.Программа запущена в Московской области в 2013 году. С тех пор в регионе установили более 1,2 тысячи современных детских площадок.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)