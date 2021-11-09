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ВТБ Лизинг предоставит "Иртыш Капитал" 1660 железнодорожных платформ
ВТБ Лизинг предоставит "Иртыш Капитал" 1660 железнодорожных платформ - РИА Новости, 09.11.2021
ВТБ Лизинг предоставит "Иртыш Капитал" 1660 железнодорожных платформ
ВТБ Лизинг предоставит ООО "Иртыш Капитал" до конца года 1660 новых фитинговых платформ российского производства для перевозки крупнотоннажных контейнеров на... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:16
2021-11-09T16:16
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ Лизинг предоставит ООО "Иртыш Капитал" до конца года 1660 новых фитинговых платформ российского производства для перевозки крупнотоннажных контейнеров на условиях долгосрочного финансового лизинга, сообщает ВТБ.ВТБ Лизинг подписал с "Иртыш Капитал" пул лизинговых сделок на поставку российских 80-ти футовых вагонов-платформ в рамках проекта по увеличению парка компании в условиях роста объемов железнодорожных контейнерных перевозок. Платформы планируется использовать для перевозки крупнотоннажных контейнеров на внутрироссийских маршрутах и для доставки до транспортных хабов с целью дальнейшей транспортировки в страны АТР и Европы.Как отметили в компании, на сегодняшний день железнодорожный портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 128 тысяч грузовых вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тысяч новых и б/у вагонов общей стоимостью 48,6 миллиарда рублей.
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новости компаний - экономика, втб, втб лизинг
16:16 09.11.2021
 

ВТБ Лизинг предоставит "Иртыш Капитал" 1660 железнодорожных платформ

© ВТБ Лизинг/ВконтактеВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг
© ВТБ Лизинг/Вконтакте
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ Лизинг предоставит ООО "Иртыш Капитал" до конца года 1660 новых фитинговых платформ российского производства для перевозки крупнотоннажных контейнеров на условиях долгосрочного финансового лизинга, сообщает ВТБ.
"Сумма финансирования по итогам поставки имущества превысит 4 миллиарда рублей без НДС. Более тысячи вагонов уже переданы компании, остальные она получит до конца 2021 года", - говорится в сообщении.
ВТБ Лизинг подписал с "Иртыш Капитал" пул лизинговых сделок на поставку российских 80-ти футовых вагонов-платформ в рамках проекта по увеличению парка компании в условиях роста объемов железнодорожных контейнерных перевозок. Платформы планируется использовать для перевозки крупнотоннажных контейнеров на внутрироссийских маршрутах и для доставки до транспортных хабов с целью дальнейшей транспортировки в страны АТР и Европы.
"Ожидаем, что новые российские вагоны позволят повысить эффективность доставки грузов "зеленым" видом транспорта и будут служить развитию логистических цепочек. В соответствии со стратегией ВТБ мы используем все возможности, чтобы предложить лучшие условия для реализации таких важных проектов", - приводится в сообщении комментарий коммерческого директора ГК ВТБ Лизинг Евгения Татаринова.
Как отметили в компании, на сегодняшний день железнодорожный портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 128 тысяч грузовых вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тысяч новых и б/у вагонов общей стоимостью 48,6 миллиарда рублей.
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