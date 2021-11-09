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ВТБ Лизинг предоставит "Иртыш Капитал" 1660 железнодорожных платформ

ВТБ Лизинг предоставит "Иртыш Капитал" 1660 железнодорожных платформ - РИА Новости, 09.11.2021

ВТБ Лизинг предоставит "Иртыш Капитал" 1660 железнодорожных платформ

ВТБ Лизинг предоставит ООО "Иртыш Капитал" до конца года 1660 новых фитинговых платформ российского производства для перевозки крупнотоннажных контейнеров на... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:16

2021-11-09T16:16

2021-11-09T16:16

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ Лизинг предоставит ООО "Иртыш Капитал" до конца года 1660 новых фитинговых платформ российского производства для перевозки крупнотоннажных контейнеров на условиях долгосрочного финансового лизинга, сообщает ВТБ.ВТБ Лизинг подписал с "Иртыш Капитал" пул лизинговых сделок на поставку российских 80-ти футовых вагонов-платформ в рамках проекта по увеличению парка компании в условиях роста объемов железнодорожных контейнерных перевозок. Платформы планируется использовать для перевозки крупнотоннажных контейнеров на внутрироссийских маршрутах и для доставки до транспортных хабов с целью дальнейшей транспортировки в страны АТР и Европы.Как отметили в компании, на сегодняшний день железнодорожный портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 128 тысяч грузовых вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тысяч новых и б/у вагонов общей стоимостью 48,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211101/lizing-1757245088.html

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новости компаний - экономика, втб, втб лизинг