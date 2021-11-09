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Песков не стал комментировать обвинения россиянина в кибермошенничестве
Песков не стал комментировать обвинения россиянина в кибермошенничестве - РИА Новости, 09.11.2021
Песков не стал комментировать обвинения россиянина в кибермошенничестве
В Кремле не располагают детальной информацией о предъявлении США обвинений в кибермошенничестве в адрес россиянина и гражданина Украины и не комментируют это,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:51
2021-11-09T12:52
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Кремле не располагают детальной информацией о предъявлении США обвинений в кибермошенничестве в адрес россиянина и гражданина Украины и не комментируют это, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников, где бы они ни находились. При этом до этого США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в список американских санкций."Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают это заявление американского президента с учетом таких обвинений.
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
12:51 09.11.2021 (обновлено: 12:52 09.11.2021)
 
Песков не стал комментировать обвинения россиянина в кибермошенничестве

Песков: Кремль не комментирует предъявление обвинений россиянину со стороны США

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Кремле не располагают детальной информацией о предъявлении США обвинений в кибермошенничестве в адрес россиянина и гражданина Украины и не комментируют это, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников, где бы они ни находились. При этом до этого США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в список американских санкций.
"Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают это заявление американского президента с учетом таких обвинений.
 
В миреСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденРоссия
 
 
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