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Песков не стал комментировать обвинения россиянина в кибермошенничестве

Песков не стал комментировать обвинения россиянина в кибермошенничестве - РИА Новости, 09.11.2021

Песков не стал комментировать обвинения россиянина в кибермошенничестве

В Кремле не располагают детальной информацией о предъявлении США обвинений в кибермошенничестве в адрес россиянина и гражданина Украины и не комментируют это,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:51

2021-11-09T12:51

2021-11-09T12:52

в мире

сша

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Кремле не располагают детальной информацией о предъявлении США обвинений в кибермошенничестве в адрес россиянина и гражданина Украины и не комментируют это, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников, где бы они ни находились. При этом до этого США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в список американских санкций."Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают это заявление американского президента с учетом таких обвинений.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия