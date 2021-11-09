Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по цене на газ
Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по цене на газ и его транспортировке
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола с Россией о порядке формирования цен при поставке газа в республику и его транспортировке по газопроводам на белорусской территории, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.
"Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в указе. Текст проекта протокола не приводится.
Указом президент уполномочил правительство Белоруссии на переговоры по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Планируется, что протокол будет временно применяться по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу.
Кроме того, на портале опубликовано постановление правительства, которым решено уполномочить министра энергетики Виктора Каранкевича на проведение переговоров по проекту данного протокола, ему разрешено при необходимости вносить изменения, не имеющие принципиального характера, а также ему делегировано право подписать документ.
Ранее в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству энергетики с участием МИД России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах поставки газа для Минска и при его транспортировке.
До этого в октябре глава минэнерго Белоруссии Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, их подписание планируется до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.