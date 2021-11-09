https://ria.ru/20211109/peregovory-1758147974.html

Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по цене на газ

Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по цене на газ - РИА Новости, 09.11.2021

Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по цене на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола с Россией о порядке формирования цен при... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T01:06

2021-11-09T01:06

2021-11-09T01:06

союзное государство

белоруссия

минск

александр лукашенко

михаил мишустин

россия

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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола с Россией о порядке формирования цен при поставке газа в республику и его транспортировке по газопроводам на белорусской территории, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале документе.Указом президент уполномочил правительство Белоруссии на переговоры по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Планируется, что протокол будет временно применяться по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу.Кроме того, на портале опубликовано постановление правительства, которым решено уполномочить министра энергетики Виктора Каранкевича на проведение переговоров по проекту данного протокола, ему разрешено при необходимости вносить изменения, не имеющие принципиального характера, а также ему делегировано право подписать документ.Ранее в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству энергетики с участием МИД России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах поставки газа для Минска и при его транспортировке.До этого в октябре глава минэнерго Белоруссии Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, их подписание планируется до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211104/dekret-1757729282.html

https://ria.ru/20211104/sotrudnichestvo-1757744608.html

белоруссия

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, минск, александр лукашенко, михаил мишустин, россия