https://ria.ru/20211109/passazhiry-1758175666.html

Бирюков: Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров

Бирюков: Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров - РИА Новости, 09.11.2021

Бирюков: Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров

Около 700 тысяч пассажиров приняли в этом году причалы Северного речного вокзала Москвы, которые ранее прошли масштабную реконструкцию, сообщил журналистам во... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:48

2021-11-09T10:48

2021-11-09T10:49

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

северный речной вокзал

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 700 тысяч пассажиров приняли в этом году причалы Северного речного вокзала Москвы, которые ранее прошли масштабную реконструкцию, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков. "За период с 24 апреля отмечено более 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала, общий пассажиропоток составил около 700 тысяч человек. Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например, в выходные дни с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов", - сказал он.Бирюков подчеркнул, что в ходе реконструкции Северного речного вокзала в прошлом году был проведен капремонт всех 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов."В кратчайшие сроки специалисты комплекса городского хозяйства провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов. Создали современную систему электро- и водоснабжения судов, благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды", - рассказал вице-мэр.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках обновления Северного речного вокала проведено благоустройство набережной, которую полюбили горожане.

https://ria.ru/20211108/moskva-1758029319.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал