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Бирюков: Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров
Бирюков: Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров - РИА Новости, 09.11.2021
Бирюков: Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров
Около 700 тысяч пассажиров приняли в этом году причалы Северного речного вокзала Москвы, которые ранее прошли масштабную реконструкцию, сообщил журналистам во... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:48
2021-11-09T10:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 700 тысяч пассажиров приняли в этом году причалы Северного речного вокзала Москвы, которые ранее прошли масштабную реконструкцию, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков. "За период с 24 апреля отмечено более 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала, общий пассажиропоток составил около 700 тысяч человек. Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например, в выходные дни с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов", - сказал он.Бирюков подчеркнул, что в ходе реконструкции Северного речного вокзала в прошлом году был проведен капремонт всех 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов."В кратчайшие сроки специалисты комплекса городского хозяйства провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов. Создали современную систему электро- и водоснабжения судов, благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды", - рассказал вице-мэр.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках обновления Северного речного вокала проведено благоустройство набережной, которую полюбили горожане.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал
10:48 09.11.2021 (обновлено: 10:49 09.11.2021)
 

Бирюков: Северный речной вокзал принял около 700 тысяч пассажиров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 700 тысяч пассажиров приняли в этом году причалы Северного речного вокзала Москвы, которые ранее прошли масштабную реконструкцию, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков.
"За период с 24 апреля отмечено более 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала, общий пассажиропоток составил около 700 тысяч человек. Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например, в выходные дни с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов", - сказал он.
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Бирюков подчеркнул, что в ходе реконструкции Северного речного вокзала в прошлом году был проведен капремонт всех 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов.
"В кратчайшие сроки специалисты комплекса городского хозяйства провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов. Создали современную систему электро- и водоснабжения судов, благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды", - рассказал вице-мэр.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках обновления Северного речного вокала проведено благоустройство набережной, которую полюбили горожане.
"Основная тема благоустройства набережной и площади у здания вокзала - река. На набережной установили уменьшенную копию Канала имени Москвы - ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые могут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала", - заключил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыСеверный Речной вокзал
 
 
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