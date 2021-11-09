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Пассажира, занявшего чужое место в самолете, арестовали на десять суток
Пассажира, занявшего чужое место в самолете, арестовали на десять суток - РИА Новости, 09.11.2021
Пассажира, занявшего чужое место в самолете, арестовали на десять суток
Пассажира, который занял чужое место в самолете, отправили на десять суток в спецприемник, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:17
2021-11-09T20:17
2021-11-09T21:52
происшествия
московская область (подмосковье)
кемерово
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пассажира, который занял чужое место в самолете, отправили на десять суток в спецприемник, сообщил сайт "МВД Медиа".Так, сорокапятилетний житель Московской области по ошибке сел не на свое кресло в самолете Москва — Кемерово, но отказался пересесть, используя при этом нецензурную лексику.Представитель авиакомпании отказал дебоширу в перелете.Отмечается, что полиция доставила нарушителя в дежурную часть, при этом у него не было признаков алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".
https://ria.ru/20211012/passazhir-1754128445.html
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происшествия, московская область (подмосковье), кемерово, россия
20:17 09.11.2021 (обновлено: 21:52 09.11.2021)
Пассажира, занявшего чужое место в самолете, арестовали на десять суток
Занявший чужое место в самолете "Кемерово-Москва" отправлен на десять суток в спецприемник