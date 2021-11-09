https://ria.ru/20211109/passazhir-1758307385.html

Пассажира, занявшего чужое место в самолете, арестовали на десять суток

Пассажира, занявшего чужое место в самолете, арестовали на десять суток - РИА Новости, 09.11.2021

Пассажира, занявшего чужое место в самолете, арестовали на десять суток

Пассажира, который занял чужое место в самолете, отправили на десять суток в спецприемник, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:17

2021-11-09T20:17

2021-11-09T21:52

происшествия

московская область (подмосковье)

кемерово

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пассажира, который занял чужое место в самолете, отправили на десять суток в спецприемник, сообщил сайт "МВД Медиа".Так, сорокапятилетний житель Московской области по ошибке сел не на свое кресло в самолете Москва — Кемерово, но отказался пересесть, используя при этом нецензурную лексику.Представитель авиакомпании отказал дебоширу в перелете.Отмечается, что полиция доставила нарушителя в дежурную часть, при этом у него не было признаков алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

https://ria.ru/20211012/passazhir-1754128445.html

московская область (подмосковье)

кемерово

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), кемерово, россия