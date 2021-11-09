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https://ria.ru/20211109/otravlenie-1758200362.html
В Татарстане шестеро подростков из приюта отравились, выпив антисептик
В Татарстане шестеро подростков из приюта отравились, выпив антисептик - РИА Новости, 09.11.2021
В Татарстане шестеро подростков из приюта отравились, выпив антисептик
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления воспитанников социального приюта, попробовавших антисептик, сообщает следственное управление... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:20
2021-11-09T12:20
происшествия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления воспитанников социального приюта, попробовавших антисептик, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Вечером 7 ноября в Мамадышскую центральную районную больницу с диагнозом "отравление средствами местного применения" доставлены шесть воспитанников социального приюта для детей и подростков "Надежда". По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.По предварительным данным, две девочки и четыре мальчика 2004-2008 годов рождения взяли стоявший на входе в социальное учреждение флакон с антисептиком, разбавили водой и употребили. В дальнейшем состояние детей ухудшилось, они были госпитализированы. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.Следствие полагает, что отравление произошло в результате ненадлежащего контроля со стороны администрации приюта за сохранностью антисептического средства. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210216/otravlenie-1597729227.html
https://ria.ru/20210831/smert-1747986897.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
12:20 09.11.2021
 
В Татарстане шестеро подростков из приюта отравились, выпив антисептик

В Татарстане шестеро воспитанников социального приюта отравились, выпив антисептик

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления воспитанников социального приюта, попробовавших антисептик, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Вечером 7 ноября в Мамадышскую центральную районную больницу с диагнозом "отравление средствами местного применения" доставлены шесть воспитанников социального приюта для детей и подростков "Надежда". По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, две девочки и четыре мальчика 2004-2008 годов рождения взяли стоявший на входе в социальное учреждение флакон с антисептиком, разбавили водой и употребили. В дальнейшем состояние детей ухудшилось, они были госпитализированы. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.
Следствие полагает, что отравление произошло в результате ненадлежащего контроля со стороны администрации приюта за сохранностью антисептического средства. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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