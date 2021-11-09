https://ria.ru/20211109/otoplenie-1758237337.html

Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой

Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой - РИА Новости, 09.11.2021

Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой

Городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодными условиями, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:53

2021-11-09T14:53

2021-11-09T14:53

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общество

петр бирюков

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодными условиями, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.Заместитель мэра рассказал, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

https://ria.ru/20210921/tekhnika-1751116917.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, петр бирюков