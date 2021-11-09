https://ria.ru/20211109/otoplenie-1758237337.html
Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой
Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой - РИА Новости, 09.11.2021
Бирюков: отопление Москвы скорректировано в соответствии с погодой
Городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодными условиями, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:53
2021-11-09T14:53
2021-11-09T14:53
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общество
петр бирюков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодными условиями, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.Заместитель мэра рассказал, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
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общество, петр бирюков