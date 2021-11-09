https://ria.ru/20211109/oslo-1758233355.html

В Осло полицейские застрелили мужчину, угрожавшего прохожим ножом

В Осло полицейские застрелили мужчину, угрожавшего прохожим ножом - РИА Новости, 09.11.2021

В Осло полицейские застрелили мужчину, угрожавшего прохожим ножом

Полицейские в столице Норвегии попытались остановить мужчину, который казался неадекватным и угрожал прохожим ножом, после напал на стражей порядка, и тем... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:33

2021-11-09T14:33

2021-11-09T14:33

происшествия

норвегия

осло

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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Полицейские в столице Норвегии попытались остановить мужчину, который казался неадекватным и угрожал прохожим ножом, после напал на стражей порядка, и тем пришлось применить оружие, нападавший скончался, сообщила телекомпания NRK во вторник."Угрожавший мужчина в районе Бислетт, в которого стреляли полицейские, скончался от полученных ранений. По данным полиции, нет информации о том, что преступник действовал не один", - говорится в сообщении.Как стало известно СМИ, утром во вторник прохожий заметил на улице мужчину с ножом и сообщил об этом в полицию. Подъехавший патрульный автомобиль попытался оттеснить мужчину с дороги, однако тот открыл дверь автомобиля и напал на сотрудников, ранил одного, из них. Стражам порядка пришлось открыть огонь."Мужчина был готов напасть на людей на улице, когда полиция приехала и остановила его", - приводятся в сообщении слова руководителя операции Тургейра Брендена.Полицейские разбираются в ситуации, выясняют мотивы нападавшего, однако пока они не готовы сказать, что произошедшее можно расценивать как террористические действия. Они заявляют, что ранее злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов.

https://ria.ru/20211028/norvegiya-1756658446.html

норвегия

осло

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, норвегия, осло