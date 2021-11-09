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В Осло полицейские застрелили мужчину, угрожавшего прохожим ножом
В Осло полицейские застрелили мужчину, угрожавшего прохожим ножом - РИА Новости, 09.11.2021
В Осло полицейские застрелили мужчину, угрожавшего прохожим ножом
Полицейские в столице Норвегии попытались остановить мужчину, который казался неадекватным и угрожал прохожим ножом, после напал на стражей порядка, и тем... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:33
2021-11-09T14:33
2021-11-09T14:33
происшествия
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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Полицейские в столице Норвегии попытались остановить мужчину, который казался неадекватным и угрожал прохожим ножом, после напал на стражей порядка, и тем пришлось применить оружие, нападавший скончался, сообщила телекомпания NRK во вторник."Угрожавший мужчина в районе Бислетт, в которого стреляли полицейские, скончался от полученных ранений. По данным полиции, нет информации о том, что преступник действовал не один", - говорится в сообщении.Как стало известно СМИ, утром во вторник прохожий заметил на улице мужчину с ножом и сообщил об этом в полицию. Подъехавший патрульный автомобиль попытался оттеснить мужчину с дороги, однако тот открыл дверь автомобиля и напал на сотрудников, ранил одного, из них. Стражам порядка пришлось открыть огонь."Мужчина был готов напасть на людей на улице, когда полиция приехала и остановила его", - приводятся в сообщении слова руководителя операции Тургейра Брендена.Полицейские разбираются в ситуации, выясняют мотивы нападавшего, однако пока они не готовы сказать, что произошедшее можно расценивать как террористические действия. Они заявляют, что ранее злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов.
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происшествия, норвегия, осло
В Осло полицейские застрелили мужчину, угрожавшего прохожим ножом
В Осло стражи порядка застрелили мужчину, угрожавшего прохожим и напавшего на полицейского
МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости.
Полицейские в столице Норвегии
попытались остановить мужчину, который казался неадекватным и угрожал прохожим ножом, после напал на стражей порядка, и тем пришлось применить оружие, нападавший скончался, сообщила телекомпания NRK во вторник.
"Угрожавший мужчина в районе Бислетт, в которого стреляли полицейские, скончался от полученных ранений. По данным полиции, нет информации о том, что преступник действовал не один", - говорится в сообщении.
Как стало известно СМИ, утром во вторник прохожий заметил на улице мужчину с ножом и сообщил об этом в полицию. Подъехавший патрульный автомобиль попытался оттеснить мужчину с дороги, однако тот открыл дверь автомобиля и напал на сотрудников, ранил одного, из них. Стражам порядка пришлось открыть огонь.
"Мужчина был готов напасть на людей на улице, когда полиция приехала и остановила его", - приводятся в сообщении слова руководителя операции Тургейра Брендена.
Полицейские разбираются в ситуации, выясняют мотивы нападавшего, однако пока они не готовы сказать, что произошедшее можно расценивать как террористические действия. Они заявляют, что ранее злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов.