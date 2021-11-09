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Круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата
Круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата - РИА Новости, 09.11.2021
Круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата
15 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата.
2021-11-09T11:48
2021-11-09T11:48
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1758192204.jpg?1636447735
Задать вопросУчастники:- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;- руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН, заслуженный эколог России Евгений ШВАРЦ;- директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Анастасия ЛИХАЧЕВА;- профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО, эксперт РСМД Наталья ПИСКУЛОВА;- программный координатор РСМД Константин СУХОВЕРКОВ.С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в ходе которой представители мировых элит должны договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и перейти на "зеленую" энергетику. Россия и ЕС – одни из создателей международного климатического режима. Однако экологический план ЕС, озвученный Еврокомиссией в середине июля и предполагающий введение в тестовом режиме уже с 1 января 2023 года трансграничного углеродного налога на импортируемую в ЕС продукцию, затрагивает порядка 30% российского экспорта.Может ли европейский экологический план спровоцировать очередной виток напряженности в отношениях Москвы и Брюсселя? Как избежать разногласий по углеродному сбору? Как этому может способствовать российский вариант углеродного налога по примеру ЕС, над которым сейчас идет работа в Правительстве? Может ли "зеленая" повестка улучшить отношения Москвы и Брюсселя? Будут ли продолжаться двусторонние экологические проекты? Как на это повлияют решения саммита ООН по изменению климата?В ходе мероприятия будет представлен доклад РСМД "Отношения России и Европейского союза в области защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:48 09.11.2021
 

Круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата

Читать ria.ru в
15 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата.
Задать вопрос
Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН, заслуженный эколог России Евгений ШВАРЦ;
- директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Анастасия ЛИХАЧЕВА;
- профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО, эксперт РСМД Наталья ПИСКУЛОВА;
- программный координатор РСМД Константин СУХОВЕРКОВ.
С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в ходе которой представители мировых элит должны договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и перейти на "зеленую" энергетику. Россия и ЕС – одни из создателей международного климатического режима. Однако экологический план ЕС, озвученный Еврокомиссией в середине июля и предполагающий введение в тестовом режиме уже с 1 января 2023 года трансграничного углеродного налога на импортируемую в ЕС продукцию, затрагивает порядка 30% российского экспорта.
Может ли европейский экологический план спровоцировать очередной виток напряженности в отношениях Москвы и Брюсселя? Как избежать разногласий по углеродному сбору? Как этому может способствовать российский вариант углеродного налога по примеру ЕС, над которым сейчас идет работа в Правительстве? Может ли "зеленая" повестка улучшить отношения Москвы и Брюсселя? Будут ли продолжаться двусторонние экологические проекты? Как на это повлияют решения саммита ООН по изменению климата?
В ходе мероприятия будет представлен доклад РСМД "Отношения России и Европейского союза в области защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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