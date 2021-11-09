https://ria.ru/20211109/oon-1758192204.html

Круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата

Круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата - РИА Новости, 09.11.2021

Круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата

15 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по итогам саммита ООН по изменению климата.

2021-11-09T11:48

2021-11-09T11:48

2021-11-09T11:48

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;- руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН, заслуженный эколог России Евгений ШВАРЦ;- директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Анастасия ЛИХАЧЕВА;- профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО, эксперт РСМД Наталья ПИСКУЛОВА;- программный координатор РСМД Константин СУХОВЕРКОВ.С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в ходе которой представители мировых элит должны договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и перейти на "зеленую" энергетику. Россия и ЕС – одни из создателей международного климатического режима. Однако экологический план ЕС, озвученный Еврокомиссией в середине июля и предполагающий введение в тестовом режиме уже с 1 января 2023 года трансграничного углеродного налога на импортируемую в ЕС продукцию, затрагивает порядка 30% российского экспорта.Может ли европейский экологический план спровоцировать очередной виток напряженности в отношениях Москвы и Брюсселя? Как избежать разногласий по углеродному сбору? Как этому может способствовать российский вариант углеродного налога по примеру ЕС, над которым сейчас идет работа в Правительстве? Может ли "зеленая" повестка улучшить отношения Москвы и Брюсселя? Будут ли продолжаться двусторонние экологические проекты? Как на это повлияют решения саммита ООН по изменению климата?В ходе мероприятия будет представлен доклад РСМД "Отношения России и Европейского союза в области защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы