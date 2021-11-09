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Военные США и Украины обсудили укрепление украинской обороноспособности
Военные США и Украины обсудили укрепление украинской обороноспособности - РИА Новости, 09.11.2021
Военные США и Украины обсудили укрепление украинской обороноспособности
Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T23:17
2021-11-09T23:17
2021-11-09T23:17
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер провели встречу в Пентагоне и обсудили укрепление украинской обороноспособности, сообщает минобороны Украины."В Пентагоне состоялась встреча между заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко и заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лорой Купер. Главное внимание было сосредоточено на выработке совместных решений по укреплению обороноспособности нашего государства путем создания современных оперативных возможностей Вооруженных сил Украины при поддержке безопасности США", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, сша, министерство обороны украины, министерство обороны сша, россия
Военные США и Украины обсудили укрепление украинской обороноспособности
В Пентагоне военные США и Украины обсудили укрепление украинской обороноспособности