https://ria.ru/20211109/obama-1758227806.html

Иванов прокомментировал заявления Обамы о России на конференции в Глазго

Иванов прокомментировал заявления Обамы о России на конференции в Глазго - РИА Новости, 09.11.2021

Иванов прокомментировал заявления Обамы о России на конференции в Глазго

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил "наплевательски" отнестись к заявлению... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:11

2021-11-09T14:11

2021-11-09T14:11

в мире

сша

сергей иванов (политик)

владимир путин

барак обама

климат

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155630/79/1556307908_0:150:3079:1882_1920x0_80_0_0_635f4eea154390583e8e5deaa350fae0.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил "наплевательски" отнестись к заявлению экс-президента США Барака Обамы, раскритиковавшего лидеров России и Китая за то, что те лично не приняли участие в климатической конференции COP26 в Глазго.Обама, выступая ранее на конференции в Глазго, заявил, что ему "было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях".На вопрос РИА Новости, как относиться к словам Обамы, Иванов ответил: "Наплевательски".Ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Глазго заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. Байден также высказал мнение, что в России "тундра горит" и "серьезные проблемы с климатом". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова о горящей тундре, отметив, что она горит, как и леса в Калифорнии или Турции, и это "как раз, в том числе, те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся".

https://ria.ru/20211104/sammit-1757616369.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сергей иванов (политик), владимир путин, барак обама, климат, россия