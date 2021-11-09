Иванов прокомментировал заявления Обамы о России на конференции в Глазго
Иванов предложил наплевательски отнестись к словам Обамы о России на конференции в Глазго
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил "наплевательски" отнестись к заявлению экс-президента США Барака Обамы, раскритиковавшего лидеров России и Китая за то, что те лично не приняли участие в климатической конференции COP26 в Глазго.
Обама, выступая ранее на конференции в Глазго, заявил, что ему "было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях".
На вопрос РИА Новости, как относиться к словам Обамы, Иванов ответил: "Наплевательски".
"Я не читаю Барака Обаму, не знаю, что он сказал... И Байден сказал, что у нас тундра горит, ну и что?" - добавил он.
Ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Глазго заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. Байден также высказал мнение, что в России "тундра горит" и "серьезные проблемы с климатом". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова о горящей тундре, отметив, что она горит, как и леса в Калифорнии или Турции, и это "как раз, в том числе, те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся".