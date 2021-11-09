https://ria.ru/20211109/normandskiy-1758163264.html

Захарова ответила главе МИД Украины на претензии по "нормандскому формату"

Захарова ответила главе МИД Украины на претензии по "нормандскому формату" - РИА Новости, 09.11.2021

Захарова ответила главе МИД Украины на претензии по "нормандскому формату"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что Москва РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:22

2021-11-09T09:22

2021-11-09T11:34

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сергей лавров

дмитрий кулеба

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что Москва "тормозит" подготовку встреч в "нормандском формате"."Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в "нормандском формате", и тогда появится повод обсудить и новую встречу", — уточнила Захарова в Telegram-канале.Глава российской дипломатии Сергей Лавров накануне отверг предложение Германии и Франции провести встречу глав МИД стран — участниц "нормандского формата" 11 ноября. Он отметил, что это невозможно, во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что предложения Москвы по итоговому документу встречи пока остаются без ответа. Министр подчеркнул, что Россию интересует содержательная сторона вопроса, а не "показушные выступления".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Москва готова к переговорам по этой теме, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег "пока проблема"."Нормандский формат" переговоров по конфликту в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили эту проблему. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны согласовали шаги по урегулированию конфликта, однако прекращения огня добиться не удалось. Украинские власти также до сих пор не имплементировали "формулу Штайнмайера", определяющую механизм поэтапной реализации Минских соглашений для разрешения конфликта.В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают дальнейшие шаги в этом ключе.

https://ria.ru/20211017/peskov-1754922417.html

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в мире, франция, москва, дмитрий песков, сергей лавров, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия