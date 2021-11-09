https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758231846.html

Аксенов заявил, что в Крыму высоко ценят поддержку Никарагуа

Аксенов заявил, что в Крыму высоко ценят поддержку Никарагуа - РИА Новости, 09.11.2021

Аксенов заявил, что в Крыму высоко ценят поддержку Никарагуа

Победа Даниэля Ортеги на выборах президента Никарагуа будет способствовать развитию отношений между Крымом и этой латиноамериканской страной, в республике... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:26

2021-11-09T14:26

2021-11-09T14:26

в мире

республика крым

никарагуа

олег белавенцев

сергей аксенов (политик)

даниэль ортега

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Победа Даниэля Ортеги на выборах президента Никарагуа будет способствовать развитию отношений между Крымом и этой латиноамериканской страной, в республике высоко ценят поддержку Никарагуа, признавшей республику регионом России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Действующий глава Никарагуа Даниель Ортега лидирует на выборах президента по итогам подсчета 97,74% голосов, набирая 75,92%, сообщила председатель Высшего избирательного совета страны Бренда Роча."Крымчане высоко ценят поддержку и солидарность руководства и народа Республики Никарагуа, которая одной из первых в мире признала итоги исторического референдума 2014 года и российский статус Крыма. Это пример по-настоящему суверенной и честной политики. К сожалению, таких примеров в современном мире немного. Уверен, что победа на выборах Даниэля Ортеги будет способствовать дальнейшему развитию отношений Крыма и Никарагуа", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он назвал Даниэля Ортегу выдающимся политическим лидером, сыгравшим огромную роль в истории Никарагуа, в победе Сандинистской революции, в развитии дружеских отношений с Российской Федерацией.В ноябре 2020 года в Крыму было учреждено почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым зарубежным консульским учреждением в российском Крыму. Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Для открытия консульства в Крым приехала посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия. Бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев стал почетным консулом Никарагуа в республике.

https://ria.ru/20211108/nikaragua-1758143010.html

республика крым

никарагуа

россия

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в мире, республика крым, никарагуа, олег белавенцев, сергей аксенов (политик), даниэль ортега, россия