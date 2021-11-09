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https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758231846.html
Аксенов заявил, что в Крыму высоко ценят поддержку Никарагуа
Аксенов заявил, что в Крыму высоко ценят поддержку Никарагуа - РИА Новости, 09.11.2021
Аксенов заявил, что в Крыму высоко ценят поддержку Никарагуа
Победа Даниэля Ортеги на выборах президента Никарагуа будет способствовать развитию отношений между Крымом и этой латиноамериканской страной, в республике... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:26
2021-11-09T14:26
в мире
республика крым
никарагуа
олег белавенцев
сергей аксенов (политик)
даниэль ортега
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Победа Даниэля Ортеги на выборах президента Никарагуа будет способствовать развитию отношений между Крымом и этой латиноамериканской страной, в республике высоко ценят поддержку Никарагуа, признавшей республику регионом России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Действующий глава Никарагуа Даниель Ортега лидирует на выборах президента по итогам подсчета 97,74% голосов, набирая 75,92%, сообщила председатель Высшего избирательного совета страны Бренда Роча."Крымчане высоко ценят поддержку и солидарность руководства и народа Республики Никарагуа, которая одной из первых в мире признала итоги исторического референдума 2014 года и российский статус Крыма. Это пример по-настоящему суверенной и честной политики. К сожалению, таких примеров в современном мире немного. Уверен, что победа на выборах Даниэля Ортеги будет способствовать дальнейшему развитию отношений Крыма и Никарагуа", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он назвал Даниэля Ортегу выдающимся политическим лидером, сыгравшим огромную роль в истории Никарагуа, в победе Сандинистской революции, в развитии дружеских отношений с Российской Федерацией.В ноябре 2020 года в Крыму было учреждено почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым зарубежным консульским учреждением в российском Крыму. Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Для открытия консульства в Крым приехала посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия. Бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев стал почетным консулом Никарагуа в республике.
https://ria.ru/20211108/nikaragua-1758143010.html
республика крым
никарагуа
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в мире, республика крым, никарагуа, олег белавенцев, сергей аксенов (политик), даниэль ортега, россия
14:26 09.11.2021
 
Аксенов заявил, что в Крыму высоко ценят поддержку Никарагуа

Аксенов назвал Ортегу лидером, сыгравшим огромную роль в развитии отношений с Россией

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Победа Даниэля Ортеги на выборах президента Никарагуа будет способствовать развитию отношений между Крымом и этой латиноамериканской страной, в республике высоко ценят поддержку Никарагуа, признавшей республику регионом России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Действующий глава Никарагуа Даниель Ортега лидирует на выборах президента по итогам подсчета 97,74% голосов, набирая 75,92%, сообщила председатель Высшего избирательного совета страны Бренда Роча.
"Крымчане высоко ценят поддержку и солидарность руководства и народа Республики Никарагуа, которая одной из первых в мире признала итоги исторического референдума 2014 года и российский статус Крыма. Это пример по-настоящему суверенной и честной политики. К сожалению, таких примеров в современном мире немного. Уверен, что победа на выборах Даниэля Ортеги будет способствовать дальнейшему развитию отношений Крыма и Никарагуа", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он назвал Даниэля Ортегу выдающимся политическим лидером, сыгравшим огромную роль в истории Никарагуа, в победе Сандинистской революции, в развитии дружеских отношений с Российской Федерацией.
В ноябре 2020 года в Крыму было учреждено почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым зарубежным консульским учреждением в российском Крыму. Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Для открытия консульства в Крым приехала посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия. Бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев стал почетным консулом Никарагуа в республике.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 23:19
Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на выборах
 
В миреРеспублика КрымНикарагуаОлег БелавенцевСергей Аксенов (политик)Даниэль ОртегаРоссия
 
 
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