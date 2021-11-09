https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758227571.html

Победа Ортеги укрепит сотрудничество Крыма и Никарагуа, считает постпред

Победа Ортеги укрепит сотрудничество Крыма и Никарагуа, считает постпред - РИА Новости, 09.11.2021

Победа Ортеги укрепит сотрудничество Крыма и Никарагуа, считает постпред

Победа Даниэля Ортеги на выборах президента Никарагуа укрепит сотрудничество этой страны с Россией и, в частности, с Крымом, заявил постпред Крыма при... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:10

2021-11-09T14:10

2021-11-09T14:10

республика крым

никарагуа

михаил мишустин

олег белавенцев

даниэль ортега

мид никарагуа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687230_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_1d8c07dd7f8d62ecf31fd59de3351016.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Победа Даниэля Ортеги на выборах президента Никарагуа укрепит сотрудничество этой страны с Россией и, в частности, с Крымом, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.Действующий глава Никарагуа Даниель Ортега лидирует на выборах президента по итогам подсчета 97,74% голосов, набирая 75,92%, сообщила председатель Высшего избирательного совета страны Бренда Роча."Для нас это большая радость. Нам особенно приятно, что дружба между Россией и Никарагуа выражается и в установлении прямых отношений между республикой Никарагуа и республикой Крым, что подписано многоплановое соглашение о сотрудничестве, и еще один важный факт – создание первого почетного консульства Никарагуа на крымской земле… Гарантией выбранного курса является победа на выборах Даниэля Ортеги и всех наших друзей – инициаторов и сторонников установления прямых отношений между республикой Никарагуа и республикой Крым Российской Федерации", - сказал Мурадов журналистам.Он отметил развивающееся сотрудничество России и Никарагуа, добавив, что взаимодействие стран и регионов с победой Ортеги будет только укрепляться.В июне советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо, который консультирует правительство страны в вопросах инвестиций, торговли и международного сотрудничества, рассказывал, что двустороннее сотрудничество с Россией можно укрепить путем установления прямых торговых отношений с Крымом.В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал заключение соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между советом министров Крыма и МИД Никарагуа.В ноябре 2020 года в Крыму было учреждено почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым зарубежным консульским учреждением в российском Крыму. Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Для открытия консульства в Крым приехала посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия. Бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев стал почетным консулом Никарагуа в республике.

https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758176833.html

республика крым

никарагуа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, никарагуа, михаил мишустин, олег белавенцев, даниэль ортега, мид никарагуа, россия