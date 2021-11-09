Победа Ортеги укрепит сотрудничество Крыма и Никарагуа, считает постпред
Мурадов: победа Ортеги укрепит сотрудничество Никарагуа с Россией и Крымом
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Победа Даниэля Ортеги на выборах президента Никарагуа укрепит сотрудничество этой страны с Россией и, в частности, с Крымом, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Действующий глава Никарагуа Даниель Ортега лидирует на выборах президента по итогам подсчета 97,74% голосов, набирая 75,92%, сообщила председатель Высшего избирательного совета страны Бренда Роча.
"Для нас это большая радость. Нам особенно приятно, что дружба между Россией и Никарагуа выражается и в установлении прямых отношений между республикой Никарагуа и республикой Крым, что подписано многоплановое соглашение о сотрудничестве, и еще один важный факт – создание первого почетного консульства Никарагуа на крымской земле… Гарантией выбранного курса является победа на выборах Даниэля Ортеги и всех наших друзей – инициаторов и сторонников установления прямых отношений между республикой Никарагуа и республикой Крым Российской Федерации", - сказал Мурадов журналистам.
Он отметил развивающееся сотрудничество России и Никарагуа, добавив, что взаимодействие стран и регионов с победой Ортеги будет только укрепляться.
В июне советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо, который консультирует правительство страны в вопросах инвестиций, торговли и международного сотрудничества, рассказывал, что двустороннее сотрудничество с Россией можно укрепить путем установления прямых торговых отношений с Крымом.
В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал заключение соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между советом министров Крыма и МИД Никарагуа.
В ноябре 2020 года в Крыму было учреждено почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым зарубежным консульским учреждением в российском Крыму. Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Для открытия консульства в Крым приехала посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия. Бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев стал почетным консулом Никарагуа в республике.