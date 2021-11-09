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У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 09.11.2021
У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло близ западного побережья Никарагуа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:07
2021-11-09T10:07
2021-11-09T13:42
в мире
никарагуа
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло близ западного побережья Никарагуа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 06:25 по времени UTC (09:25 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 97 километрах к юго-западу от города Масая с населением около 130 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.Землетрясение произошло через несколько часов после предыдущего, его магнитуда, по данным американских сейсмологов, составила 5,8.
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в мире, никарагуа, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
10:07 09.11.2021 (обновлено: 13:42 09.11.2021)
У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло близ западного побережья Никарагуа
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло близ западного побережья Никарагуа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 06:25 по времени UTC (09:25 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 97 километрах к юго-западу от города Масая с населением около 130 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Землетрясение произошло через несколько часов после предыдущего, его магнитуда, по данным американских сейсмологов, составила 5,8.