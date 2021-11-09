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У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 09.11.2021

У берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло близ западного побережья Никарагуа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:07

2021-11-09T10:07

2021-11-09T13:42

в мире

никарагуа

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло близ западного побережья Никарагуа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 06:25 по времени UTC (09:25 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 97 километрах к юго-западу от города Масая с населением около 130 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.Землетрясение произошло через несколько часов после предыдущего, его магнитуда, по данным американских сейсмологов, составила 5,8.

никарагуа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, никарагуа, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)