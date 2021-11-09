https://ria.ru/20211109/nepogoda-1758223094.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.11.2021
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного ветра до 10 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:48
2021-11-09T13:48
2021-11-09T13:48
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СОЧИ, 9 ноя – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного ветра до 10 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации."По прогнозам синоптиков ночью и утром 10 ноября на территории курорта ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северный, северо-западный с порывами до 17-22 м/с, а в Лазаревском районе до 22-27 м/с", - отмечается в релизе.Уточняется, что в предгорной местности также возможны сильные дожди, грозы, ветер.
https://ria.ru/20211108/dtp-1758032667.html
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происшествия, общество, краснодарский край, сочи, погода, россия
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра