Небензя обвинил главу МИД Эстонии в "шельмовании Белоруссии"
Небензя обвинил главу МИД Эстонии Лийметс в "шельмовании Белоруссии"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ООН, 9 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "шельмованием Белоруссии" и "перекладыванием с больной головы на здоровую" заявления Таллина о том, что Минск содействовал кризису на белорусско-польской границе.
Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на заседании СБ ООН заявила, что в течение последних нескольких дней тысячи мигрантов из третьих стран собирались "при помощи белорусских властей вдоль польской границы, некоторые пытались прорвать пограничное ограждение". По ее словам, речь идет об "использованию людей в политических целях, с целью дестабилизации соседних стран.
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"Наша эстонская коллега не нашла ничего лучшего, как использовать трибуну Совета Безопасности ООН для очередного, уже не в первый раз шельмования Белоруссии. Напомню, что беженцы, которые находятся на границе с Польшей и Литвой, стремятся в Европу. Они не стремятся остаться в Белоруссии", - сказал Небензя.
"Так кто создает кризис, строя заборы из колючей проволоки и массово стягивая военных к границе? Вы часто вспоминаете о полном уважении принципов международного гуманитарного права. А когда приходит время их соблюдать, перекладываете ответственность на других", - добавил он.
Небензя поинтересовался у главы эстонского МИД, считает ли она, что в появлении беженцев из Сирии на границе с Польшей и Литвой виновата "провальная" политика Минска на Ближнем Востоке.
"Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз? Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую", - подчеркнул постпред.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.