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Республика Адыгея
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Глава Адыгеи поручил правительству региона ускорить работы по нацпроектам
Глава Адыгеи поручил правительству региона ускорить работы по нацпроектам - РИА Новости, 09.11.2021
Глава Адыгеи поручил правительству региона ускорить работы по нацпроектам
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил региональному правительству ускорить работы по реализации нацпроектов, которые замедлились из-за подорожания... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:36
2021-11-09T19:36
республика адыгея
экономика
общество
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил региональному правительству ускорить работы по реализации нацпроектов, которые замедлились из-за подорожания стройматериалов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов во вторник провел совещание правительства региона, обсуждалась реализация нацпроектов,​ госпрограмм, а также индивидуальной программы развития Адыгеи.Отмечается, что всего в рамках реализации нацпроектов в этом году в Адыгее идет строительство либо капремонт 19 объектов, работы на 10 из них уже близятся к завершению.В частности, на совещании детально были рассмотрены этапы строительства четырех детсадов, школы и ряда спорткомплексов."Многие процессы требуют синхронизации. Одновременно со строительством объектов продумывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных мест, съездов. Каждый проект должен быть доведен до логического завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными и эстетичными", - цитирует Кумпилова​ пресс-служба.
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экономика, общество, республика адыгея, мурат кумпилов, россия
19:36 09.11.2021
 
Глава Адыгеи поручил правительству региона ускорить работы по нацпроектам

Глава Адыгеи Кумпилов поручил региональному правительству ускорить работы по нацпроектам

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил региональному правительству ускорить работы по реализации нацпроектов, которые замедлились из-за подорожания стройматериалов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов во вторник провел совещание правительства региона, обсуждалась реализация нацпроектов,​ госпрограмм, а также индивидуальной программы развития Адыгеи.
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14 октября, 17:47Республика Адыгея
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Отмечается, что всего в рамках реализации нацпроектов в этом году в Адыгее идет строительство либо капремонт 19 объектов, работы на 10 из них уже близятся к завершению.
"Глава Адыгеи поручил нарастить темпы работ, где есть отставание по срокам. В основном оно связано с ростом цена на стройматериалы", - сообщает пресс-служба.
В частности, на совещании детально были рассмотрены этапы строительства четырех детсадов, школы и ряда спорткомплексов.
"Многие процессы требуют синхронизации. Одновременно со строительством объектов продумывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных мест, съездов. Каждый проект должен быть доведен до логического завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными и эстетичными", - цитирует Кумпилова​ пресс-служба.
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Республика АдыгеяЭкономикаОбществоРеспублика АдыгеяМурат КумпиловРоссия
 
 
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