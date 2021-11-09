Глава Адыгеи поручил правительству региона ускорить работы по нацпроектам
Глава Адыгеи Кумпилов поручил региональному правительству ускорить работы по нацпроектам
© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил региональному правительству ускорить работы по реализации нацпроектов, которые замедлились из-за подорожания стройматериалов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов во вторник провел совещание правительства региона, обсуждалась реализация нацпроектов, госпрограмм, а также индивидуальной программы развития Адыгеи.
Отмечается, что всего в рамках реализации нацпроектов в этом году в Адыгее идет строительство либо капремонт 19 объектов, работы на 10 из них уже близятся к завершению.
"Глава Адыгеи поручил нарастить темпы работ, где есть отставание по срокам. В основном оно связано с ростом цена на стройматериалы", - сообщает пресс-служба.
В частности, на совещании детально были рассмотрены этапы строительства четырех детсадов, школы и ряда спорткомплексов.
"Многие процессы требуют синхронизации. Одновременно со строительством объектов продумывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных мест, съездов. Каждый проект должен быть доведен до логического завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными и эстетичными", - цитирует Кумпилова пресс-служба.