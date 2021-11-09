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Глава Адыгеи поручил правительству региона ускорить работы по нацпроектам

Глава Адыгеи поручил правительству региона ускорить работы по нацпроектам - РИА Новости, 09.11.2021

Глава Адыгеи поручил правительству региона ускорить работы по нацпроектам

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил региональному правительству ускорить работы по реализации нацпроектов, которые замедлились из-за подорожания... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:36

2021-11-09T19:36

2021-11-09T19:36

республика адыгея

экономика

общество

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил региональному правительству ускорить работы по реализации нацпроектов, которые замедлились из-за подорожания стройматериалов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов во вторник провел совещание правительства региона, обсуждалась реализация нацпроектов,​ госпрограмм, а также индивидуальной программы развития Адыгеи.Отмечается, что всего в рамках реализации нацпроектов в этом году в Адыгее идет строительство либо капремонт 19 объектов, работы на 10 из них уже близятся к завершению.В частности, на совещании детально были рассмотрены этапы строительства четырех детсадов, школы и ряда спорткомплексов."Многие процессы требуют синхронизации. Одновременно со строительством объектов продумывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных мест, съездов. Каждый проект должен быть доведен до логического завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными и эстетичными", - цитирует Кумпилова​ пресс-служба.

https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html

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экономика, общество, республика адыгея, мурат кумпилов, россия