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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/narusheniya-1758261866.html
В Москве рассказали об итогах проверок в нерабочие дни на предприятиях
В Москве рассказали об итогах проверок в нерабочие дни на предприятиях - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве рассказали об итогах проверок в нерабочие дни на предприятиях
Роспотребнадзор Москвы в нерабочие дни провел 1237 проверок COVID-требований на предприятиях, нарушения установили на 474 объектах, самый высокий процент... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:30
2021-11-09T17:03
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы в нерабочие дни провел 1237 проверок COVID-требований на предприятиях, нарушения установили на 474 объектах, самый высокий процент магазинов, работавших с нарушениями, в сети "Магнит" - 52%, сообщается на официальном сайте управления."С 28 октября по 7 ноября специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, проведено 1237 проверок и мониторинговых обследований", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверки проводились в торговых центрах, магазинах торговых сетей "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "Fix Price", "Магнит", "Пятерочка", "Ярче", объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 474 объектах."В проверенных магазинах торговых сетей самый высокий процент магазинов, работавших с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, в сети "Магнит" - 52%, "Дикси" - около 40%", - говорится в сообщении.При этом, отмечается, что при проверке 18 магазинов "Виктория" нарушений не установлено.Также при проведении спортивных мероприятий: матчей по чемпионату России по футболу 6 ноября на стадионе "ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" и 7 ноября на стадионе "Открытие Арена" организаторами мероприятий были выполнены обязательные санитарно-эпидемиологические требования, включая проведение термометрии зрителям, контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции и дезинфекционного режима. Доступ на стадионы осуществлялся только при предъявлении QR-кода."За период с 28 октября по 7 ноября к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ привлечено 544 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Материалы проверок будут направлены в суд. В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа 56 объектов, в том числе шести магазинов "Магнит", трех магазинов "Дикси", трех магазинов "Подружка", трех магазинов "Улыбка радуги", двух магазинов "Смешные цены", торгового дома "Арколь", магазина "Л"Этуаль", шести кальянных. Материалы проверок направлены в суды", - говорится в сообщении.Отмечается, что нарушение законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20211031/narushenie-1757079641.html
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:30 09.11.2021 (обновлено: 17:03 09.11.2021)
 
В Москве рассказали об итогах проверок в нерабочие дни на предприятиях

В Москве в нерабочие дни нашли нарушения требований по COVID-19 на 474 объектах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда с целью проверки санитарно-эпидемиологических правил в Москве
Сотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда с целью проверки санитарно-эпидемиологических правил в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы в нерабочие дни провел 1237 проверок COVID-требований на предприятиях, нарушения установили на 474 объектах, самый высокий процент магазинов, работавших с нарушениями, в сети "Магнит" - 52%, сообщается на официальном сайте управления.
"С 28 октября по 7 ноября специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, проведено 1237 проверок и мониторинговых обследований", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проверки проводились в торговых центрах, магазинах торговых сетей "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "Fix Price", "Магнит", "Пятерочка", "Ярче", объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 474 объектах.
"В проверенных магазинах торговых сетей самый высокий процент магазинов, работавших с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, в сети "Магнит" - 52%, "Дикси" - около 40%", - говорится в сообщении.
При этом, отмечается, что при проверке 18 магазинов "Виктория" нарушений не установлено.
Также при проведении спортивных мероприятий: матчей по чемпионату России по футболу 6 ноября на стадионе "ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" и 7 ноября на стадионе "Открытие Арена" организаторами мероприятий были выполнены обязательные санитарно-эпидемиологические требования, включая проведение термометрии зрителям, контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции и дезинфекционного режима. Доступ на стадионы осуществлялся только при предъявлении QR-кода.
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"За период с 28 октября по 7 ноября к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ привлечено 544 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Материалы проверок будут направлены в суд. В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа 56 объектов, в том числе шести магазинов "Магнит", трех магазинов "Дикси", трех магазинов "Подружка", трех магазинов "Улыбка радуги", двух магазинов "Смешные цены", торгового дома "Арколь", магазина "Л"Этуаль", шести кальянных. Материалы проверок направлены в суды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушение законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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