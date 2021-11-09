https://ria.ru/20211109/narusheniya-1758261866.html

В Москве рассказали об итогах проверок в нерабочие дни на предприятиях

В Москве рассказали об итогах проверок в нерабочие дни на предприятиях - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве рассказали об итогах проверок в нерабочие дни на предприятиях

Роспотребнадзор Москвы в нерабочие дни провел 1237 проверок COVID-требований на предприятиях, нарушения установили на 474 объектах, самый высокий процент... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:30

2021-11-09T16:30

2021-11-09T17:03

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы в нерабочие дни провел 1237 проверок COVID-требований на предприятиях, нарушения установили на 474 объектах, самый высокий процент магазинов, работавших с нарушениями, в сети "Магнит" - 52%, сообщается на официальном сайте управления."С 28 октября по 7 ноября специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, проведено 1237 проверок и мониторинговых обследований", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверки проводились в торговых центрах, магазинах торговых сетей "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "Fix Price", "Магнит", "Пятерочка", "Ярче", объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 474 объектах."В проверенных магазинах торговых сетей самый высокий процент магазинов, работавших с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, в сети "Магнит" - 52%, "Дикси" - около 40%", - говорится в сообщении.При этом, отмечается, что при проверке 18 магазинов "Виктория" нарушений не установлено.Также при проведении спортивных мероприятий: матчей по чемпионату России по футболу 6 ноября на стадионе "ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" и 7 ноября на стадионе "Открытие Арена" организаторами мероприятий были выполнены обязательные санитарно-эпидемиологические требования, включая проведение термометрии зрителям, контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции и дезинфекционного режима. Доступ на стадионы осуществлялся только при предъявлении QR-кода."За период с 28 октября по 7 ноября к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ привлечено 544 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Материалы проверок будут направлены в суд. В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа 56 объектов, в том числе шести магазинов "Магнит", трех магазинов "Дикси", трех магазинов "Подружка", трех магазинов "Улыбка радуги", двух магазинов "Смешные цены", торгового дома "Арколь", магазина "Л"Этуаль", шести кальянных. Материалы проверок направлены в суды", - говорится в сообщении.Отмечается, что нарушение законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20211031/narushenie-1757079641.html

https://ria.ru/20211102/narusheniya-1757318900.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии