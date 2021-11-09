https://ria.ru/20211109/nakhodka-1758201593.html

Контейнеровоз мог сесть на мель у Находки из-за обрыва якоря

Контейнеровоз мог сесть на мель у Находки из-за обрыва якоря - РИА Новости, 09.11.2021

Контейнеровоз мог сесть на мель у Находки из-за обрыва якоря

Причиной посадки на мель контейнеровоза Rise Shine вблизи Находки, по предварительным данным, стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:27

2021-11-09T12:27

2021-11-09T12:27

происшествия

находка

китай

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

панама

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Причиной посадки на мель контейнеровоза Rise Shine вблизи Находки, по предварительным данным, стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за высокой волны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы, их разместят в гостинице."В заливе Восток в 200 метрах от берега произошел срыв с якорной стоянки и посадка на мель с последующим повреждением корпуса контейнеровоза Rise Shine", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на борту судна находится 300 тонн топлива и более 1,6 тысячи тонн груза. "Пострадавших, угрозы затопления и разлива топлива нет", - резюмировал собеседник агентства.Накануне циклон принёс в Приморье дожди и штормовой ветер, волны высотой 4-5 метров.

https://ria.ru/20211109/sudno-1758184360.html

находка

китай

панама

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, находка, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), панама