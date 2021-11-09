https://ria.ru/20211109/nakhodka-1758201593.html
Контейнеровоз мог сесть на мель у Находки из-за обрыва якоря
Контейнеровоз мог сесть на мель у Находки из-за обрыва якоря - РИА Новости, 09.11.2021
Контейнеровоз мог сесть на мель у Находки из-за обрыва якоря
Причиной посадки на мель контейнеровоза Rise Shine вблизи Находки, по предварительным данным, стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:27
2021-11-09T12:27
2021-11-09T12:27
происшествия
находка
китай
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
панама
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Причиной посадки на мель контейнеровоза Rise Shine вблизи Находки, по предварительным данным, стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за высокой волны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы, их разместят в гостинице."В заливе Восток в 200 метрах от берега произошел срыв с якорной стоянки и посадка на мель с последующим повреждением корпуса контейнеровоза Rise Shine", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на борту судна находится 300 тонн топлива и более 1,6 тысячи тонн груза. "Пострадавших, угрозы затопления и разлива топлива нет", - резюмировал собеседник агентства.Накануне циклон принёс в Приморье дожди и штормовой ветер, волны высотой 4-5 метров.
https://ria.ru/20211109/sudno-1758184360.html
находка
китай
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происшествия, находка, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), панама
Контейнеровоз мог сесть на мель у Находки из-за обрыва якоря
Причиной посадки на мель судна Rise Shine, по предварительным данным, стал обрыв якоря