https://ria.ru/20211109/mvd-1758179126.html

В Югре задержали мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов

В Югре задержали мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов - РИА Новости, 09.11.2021

В Югре задержали мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов

Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали мужчину, который запугивал местных бизнесменов, стреляя по их заправкам и магазинам, и вымогал РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:05

2021-11-09T11:05

2021-11-09T11:05

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали мужчину, который запугивал местных бизнесменов, стреляя по их заправкам и магазинам, и вымогал деньги, сообщает региональный главк МВД.Предпринимателям также поступали SMS с угрозами и вымогательством 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, при обыске у него был изъят гладкоствольный обрез, автомат Калашникова, порядка 200 патронов разного калибра, а также маски, имитирующее лицо человека, и форменное обмундирование полиции. В автомобиле мужчины также изъяты подложные номера, добавили в ведомстве.По данным МВД, потерпевших пока трое, злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Следователями возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве с применением оружия, подозреваемый арестован на два месяца.Как уточнили в полиции, ранее мужчина уже имел судимости за вымогательство, разбой, а также за преступления в сфере незаконного оборота оружия.

https://ria.ru/20211106/zaderzhanie-1757852743.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ханты-мансийский автономный округ