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В Югре задержали мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов
В Югре задержали мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов - РИА Новости, 09.11.2021
В Югре задержали мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов
Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали мужчину, который запугивал местных бизнесменов, стреляя по их заправкам и магазинам, и вымогал РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:05
2021-11-09T11:05
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали мужчину, который запугивал местных бизнесменов, стреляя по их заправкам и магазинам, и вымогал деньги, сообщает региональный главк МВД.Предпринимателям также поступали SMS с угрозами и вымогательством 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, при обыске у него был изъят гладкоствольный обрез, автомат Калашникова, порядка 200 патронов разного калибра, а также маски, имитирующее лицо человека, и форменное обмундирование полиции. В автомобиле мужчины также изъяты подложные номера, добавили в ведомстве.По данным МВД, потерпевших пока трое, злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Следователями возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве с применением оружия, подозреваемый арестован на два месяца.Как уточнили в полиции, ранее мужчина уже имел судимости за вымогательство, разбой, а также за преступления в сфере незаконного оборота оружия.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ханты-мансийский автономный округ
11:05 09.11.2021
 
В Югре задержали мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов

Полиция задержала жителя Югры, вымогавшего деньги у бизнесменов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали мужчину, который запугивал местных бизнесменов, стреляя по их заправкам и магазинам, и вымогал деньги, сообщает региональный главк МВД.

"По версии следствия, неработающий 62-летний житель Нягани, желая обогатиться незаконным путем, находил в качестве потенциальных жертв местных бизнесменов, после чего запугивал их, требуя крупную сумму денег. Для подтверждения своих слов он совершал выстрелы из огнестрельного оружия по объектам, принадлежащим предпринимателям Советского и Октябрьского районов. Среди них автозаправочная станция, магазин, а также жилой дом, в котором проживала мать одного из потерпевших", - говорится в сообщении.

Предпринимателям также поступали SMS с угрозами и вымогательством 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, при обыске у него был изъят гладкоствольный обрез, автомат Калашникова, порядка 200 патронов разного калибра, а также маски, имитирующее лицо человека, и форменное обмундирование полиции. В автомобиле мужчины также изъяты подложные номера, добавили в ведомстве.
По данным МВД, потерпевших пока трое, злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Следователями возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве с применением оружия, подозреваемый арестован на два месяца.
Как уточнили в полиции, ранее мужчина уже имел судимости за вымогательство, разбой, а также за преступления в сфере незаконного оборота оружия.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
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