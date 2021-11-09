В Югре задержали мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов
Полиция задержала жителя Югры, вымогавшего деньги у бизнесменов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали мужчину, который запугивал местных бизнесменов, стреляя по их заправкам и магазинам, и вымогал деньги, сообщает региональный главк МВД.
"По версии следствия, неработающий 62-летний житель Нягани, желая обогатиться незаконным путем, находил в качестве потенциальных жертв местных бизнесменов, после чего запугивал их, требуя крупную сумму денег. Для подтверждения своих слов он совершал выстрелы из огнестрельного оружия по объектам, принадлежащим предпринимателям Советского и Октябрьского районов. Среди них автозаправочная станция, магазин, а также жилой дом, в котором проживала мать одного из потерпевших", - говорится в сообщении.
Предпринимателям также поступали SMS с угрозами и вымогательством 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, при обыске у него был изъят гладкоствольный обрез, автомат Калашникова, порядка 200 патронов разного калибра, а также маски, имитирующее лицо человека, и форменное обмундирование полиции. В автомобиле мужчины также изъяты подложные номера, добавили в ведомстве.
По данным МВД, потерпевших пока трое, злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Следователями возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве с применением оружия, подозреваемый арестован на два месяца.
Как уточнили в полиции, ранее мужчина уже имел судимости за вымогательство, разбой, а также за преступления в сфере незаконного оборота оружия.