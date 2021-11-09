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Угроза взрыва в аэропорту Мурманска не подтвердилась

Угроза взрыва в аэропорту Мурманска не подтвердилась - РИА Новости, 09.11.2021

Угроза взрыва в аэропорту Мурманска не подтвердилась

Аэропорт Мурманска вернулся к штатной работе после того, как пассажиров аэровокзального комплекса эвакуировали из-за сообщения о вероятной угрозе взрыва,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:57

2021-11-09T13:57

2021-11-09T13:57

происшествия

мурманск

россия

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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Аэропорт Мурманска вернулся к штатной работе после того, как пассажиров аэровокзального комплекса эвакуировали из-за сообщения о вероятной угрозе взрыва, сообщила пресс-служба авиагавани во вторник."Режим ЧС устранён в 13:25. Работа аэровокзального комплекса восстановлена. Информация (о минировании) не подтвердилась", - говорится в сообщении.Ранее стало известно о том, что аэропорт получил угрозу взрыва, все службы отработали в штатном режиме, посетителей эвакуировали. Из-за ЧС с опозданием вылетел рейс в Пулково.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманск, россия