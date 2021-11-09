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Угроза взрыва в аэропорту Мурманска не подтвердилась
Угроза взрыва в аэропорту Мурманска не подтвердилась - РИА Новости, 09.11.2021
Угроза взрыва в аэропорту Мурманска не подтвердилась
Аэропорт Мурманска вернулся к штатной работе после того, как пассажиров аэровокзального комплекса эвакуировали из-за сообщения о вероятной угрозе взрыва,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:57
2021-11-09T13:57
2021-11-09T13:57
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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Аэропорт Мурманска вернулся к штатной работе после того, как пассажиров аэровокзального комплекса эвакуировали из-за сообщения о вероятной угрозе взрыва, сообщила пресс-служба авиагавани во вторник."Режим ЧС устранён в 13:25. Работа аэровокзального комплекса восстановлена. Информация (о минировании) не подтвердилась", - говорится в сообщении.Ранее стало известно о том, что аэропорт получил угрозу взрыва, все службы отработали в штатном режиме, посетителей эвакуировали. Из-за ЧС с опозданием вылетел рейс в Пулково.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, мурманск, россия
Угроза взрыва в аэропорту Мурманска не подтвердилась
Аэропорт Мурманска работает в штатном режиме после эвакуации из-за сообщения о минировании