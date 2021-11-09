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Неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Мурманска

Неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Мурманска - РИА Новости, 09.11.2021

Неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Мурманска

Аэропорт Мурманска эвакуируют из-за сообщения о "минировании", информирует пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:10

2021-11-09T12:10

2021-11-09T12:10

происшествия

мурманск

россия

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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Аэропорт Мурманска эвакуируют из-за сообщения о "минировании", информирует пресс-служба авиагавани."В АО "Аэропорт Мурманск" проводится эвакуация аэровокзального комплекса в связи с сообщением о вероятной угрозе взрыва. Все службы отрабатывают ситуацию согласно установленному плану действий при угрозе взрыва", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

мурманск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманск, россия