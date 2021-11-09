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Неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Мурманска
Неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Мурманска - РИА Новости, 09.11.2021
Неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Мурманска
Аэропорт Мурманска эвакуируют из-за сообщения о "минировании", информирует пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:10
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происшествия
мурманск
россия
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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Аэропорт Мурманска эвакуируют из-за сообщения о "минировании", информирует пресс-служба авиагавани."В АО "Аэропорт Мурманск" проводится эвакуация аэровокзального комплекса в связи с сообщением о вероятной угрозе взрыва. Все службы отрабатывают ситуацию согласно установленному плану действий при угрозе взрыва", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, мурманск, россия
12:10 09.11.2021
 
Неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Мурманска

Аэропорт Мурманска эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВход в здание международного аэропорта Мурманск
Вход в здание международного аэропорта Мурманск - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Аэропорт Мурманска эвакуируют из-за сообщения о "минировании", информирует пресс-служба авиагавани.
"В АО "Аэропорт Мурманск" проводится эвакуация аэровокзального комплекса в связи с сообщением о вероятной угрозе взрыва. Все службы отрабатывают ситуацию согласно установленному плану действий при угрозе взрыва", - говорится в сообщении.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
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