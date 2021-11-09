https://ria.ru/20211109/moskva-1758158343.html

Власти Москвы выделят субсидии восьми столичным предприятиям

Власти Москвы выделят субсидии восьми столичным предприятиям - РИА Новости, 09.11.2021

Власти Москвы выделят субсидии восьми столичным предприятиям

Московское правительство выделит восьми столичным предприятиям субсидии в размере более 77 миллионов рублей, говорится на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:13

2021-11-09T08:13

2021-11-09T08:13

экономика

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757592700_0:253:3192:2048_1920x0_80_0_0_5e4124d2bcde8706199c373614e6c7b4.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московское правительство выделит восьми столичным предприятиям субсидии в размере более 77 миллионов рублей, говорится на сайте мэра Москвы.Уточняется, что в числе получателей субсидий есть такие организации, как производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат и другие."Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум будут частично возмещены затраты на подключение дополнительных технологических мощностей. Общая сумма поддержки составит свыше 77 миллионов рублей", - говорится в сообщении.На сайте приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова: он сообщил, что ранее субсидии были выделены еще пяти компаниям и общая сумма поддержки в этом году составит почти 151 миллион рублей.Дополняется, что с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей. Москва частично компенсирует выплаты по договорам лизинга и уплачивает проценты по кредитам на приобретение оборудования, помогает с техническим присоединением к инженерным сетям. Максимальный срок действия договора о предоставлении субсидии — три года."В рамках последних решений компенсацию по договорам лизинга получат шесть компаний, ее сумма составит 65,7 миллиона рублей. Еще двум одобрены субсидии в общей сложности на 11,3 миллиона рублей. За счет этих средств они смогут компенсировать не более 50 процентов стоимости договора на увеличение технологических мощностей предприятий", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.Рассказывается, что для получения субсидии предприятия могут оставить заявку на инвестиционном портале Москвы или обратиться напрямую в столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.

https://realty.ria.ru/20211108/moskva-1758031841.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)