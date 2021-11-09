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Власти Москвы выделят субсидии восьми столичным предприятиям
Власти Москвы выделят субсидии восьми столичным предприятиям - РИА Новости, 09.11.2021
Власти Москвы выделят субсидии восьми столичным предприятиям
Московское правительство выделит восьми столичным предприятиям субсидии в размере более 77 миллионов рублей, говорится на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:13
2021-11-09T08:13
экономика
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московское правительство выделит восьми столичным предприятиям субсидии в размере более 77 миллионов рублей, говорится на сайте мэра Москвы.Уточняется, что в числе получателей субсидий есть такие организации, как производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат и другие."Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум будут частично возмещены затраты на подключение дополнительных технологических мощностей. Общая сумма поддержки составит свыше 77 миллионов рублей", - говорится в сообщении.На сайте приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова: он сообщил, что ранее субсидии были выделены еще пяти компаниям и общая сумма поддержки в этом году составит почти 151 миллион рублей.Дополняется, что с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей. Москва частично компенсирует выплаты по договорам лизинга и уплачивает проценты по кредитам на приобретение оборудования, помогает с техническим присоединением к инженерным сетям. Максимальный срок действия договора о предоставлении субсидии — три года."В рамках последних решений компенсацию по договорам лизинга получат шесть компаний, ее сумма составит 65,7 миллиона рублей. Еще двум одобрены субсидии в общей сложности на 11,3 миллиона рублей. За счет этих средств они смогут компенсировать не более 50 процентов стоимости договора на увеличение технологических мощностей предприятий", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.Рассказывается, что для получения субсидии предприятия могут оставить заявку на инвестиционном портале Москвы или обратиться напрямую в столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.
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экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
08:13 09.11.2021
 
Власти Москвы выделят субсидии восьми столичным предприятиям

Власти Москвы выделят столичным предприятиям субсидии в размере более 77 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид с набережной Тараса Шевченко на здания московского международного делового центра "Москва-Сити" в Москве
Вид с набережной Тараса Шевченко на здания московского международного делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московское правительство выделит восьми столичным предприятиям субсидии в размере более 77 миллионов рублей, говорится на сайте мэра Москвы.
Уточняется, что в числе получателей субсидий есть такие организации, как производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат и другие.
"Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум будут частично возмещены затраты на подключение дополнительных технологических мощностей. Общая сумма поддержки составит свыше 77 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
На сайте приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова: он сообщил, что ранее субсидии были выделены еще пяти компаниям и общая сумма поддержки в этом году составит почти 151 миллион рублей.
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Дополняется, что с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей. Москва частично компенсирует выплаты по договорам лизинга и уплачивает проценты по кредитам на приобретение оборудования, помогает с техническим присоединением к инженерным сетям. Максимальный срок действия договора о предоставлении субсидии — три года.
"В рамках последних решений компенсацию по договорам лизинга получат шесть компаний, ее сумма составит 65,7 миллиона рублей. Еще двум одобрены субсидии в общей сложности на 11,3 миллиона рублей. За счет этих средств они смогут компенсировать не более 50 процентов стоимости договора на увеличение технологических мощностей предприятий", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.
Рассказывается, что для получения субсидии предприятия могут оставить заявку на инвестиционном портале Москвы или обратиться напрямую в столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.
 
ЭкономикаМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
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