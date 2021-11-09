https://ria.ru/20211109/mishustin-1758250059.html
Россия заинтересована в сотрудничестве с Ватиканом, заявил Мишустин
Россия заинтересована в сотрудничестве с Ватиканом, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.11.2021
Россия заинтересована в сотрудничестве с Ватиканом, заявил Мишустин
Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Ватиканом, подтверждением тому стала встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Римским Франциском 2019... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:46
2021-11-09T15:46
2021-11-09T18:37
ватикан
оон
совет европы
михаил мишустин
обсе
папа римский
россия
религия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Ватиканом, подтверждением тому стала встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Римским Франциском 2019 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с секретарем Святого престола Полом Галлахером в Москве."Знаю, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-ватиканских связей как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Российской православной церковью и Римской католической. Мы также заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества", - сказал Мишустин.Он отметил, что диалог России со Святым престолом развивается во многих сферах."Подтверждением этого стала уже третья встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Рисмским Франциском, которая состоялась 4 июля 2019 года в Ватикане", - подчеркнул Мишустин.Важно, что Россия и Святой Престол объединяют усилия в борьбе с терроризмом и способны сделать многое для развития сотрудничества, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно, Россия и Святой Престол объединяют усилия в преодолении глобальных вызовов, противодействию терроризму, экстремизму, защите христианского населения в зоне конфликтов", - сказал он в ходе встречи с секретарём Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом П. Галлахером."Совместными усилиями мы можем многое сделать для решения проблем нравственного характера, утверждении гуманистических начал в международных отношениях, развития межрелигиозного диалога", - добавил Мишустин.Он особо отметил внимательное и уважительное отношение со стороны Папы Римского Франциска к российским позициям по международным проблемам."Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Ватиканом в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы", - добавил Мишустин.Важной сферой сотрудничества он назвал и культурно-гуманитарное взаимодействие.
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ватикан, оон, совет европы, михаил мишустин, обсе, папа римский, россия, религия
15:46 09.11.2021 (обновлено: 18:37 09.11.2021)
Россия заинтересована в сотрудничестве с Ватиканом, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и Ватикан объединяют усилия в борьбе с терроризмом
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия
заинтересована в укреплении сотрудничества с Ватиканом
, подтверждением тому стала встреча президента РФ Владимира Путина
с Папой Римским
Франциском 2019 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на встрече с секретарем Святого престола Полом Галлахером в Москве
.
"Знаю, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-ватиканских связей как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Российской православной церковью и Римской католической. Мы также заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества", - сказал Мишустин.
Он отметил, что диалог России со Святым престолом развивается во многих сферах.
"Подтверждением этого стала уже третья встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Рисмским Франциском, которая состоялась 4 июля 2019 года в Ватикане", - подчеркнул Мишустин.
Важно, что Россия и Святой Престол объединяют усилия в борьбе с терроризмом и способны сделать многое для развития сотрудничества, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно, Россия и Святой Престол объединяют усилия в преодолении глобальных вызовов, противодействию терроризму, экстремизму, защите христианского населения в зоне конфликтов", - сказал он в ходе встречи с секретарём Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом П. Галлахером.
"Совместными усилиями мы можем многое сделать для решения проблем нравственного характера, утверждении гуманистических начал в международных отношениях, развития межрелигиозного диалога", - добавил Мишустин.
Он особо отметил внимательное и уважительное отношение со стороны Папы Римского Франциска к российским позициям по международным проблемам.
"Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Ватиканом в многосторонних форматах, прежде всего в ООН
, в ОБСЕ
, в Совете Европы
", - добавил Мишустин.
Важной сферой сотрудничества он назвал и культурно-гуманитарное взаимодействие.