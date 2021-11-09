https://ria.ru/20211109/mishustin-1758250059.html

Россия заинтересована в сотрудничестве с Ватиканом, заявил Мишустин

Россия заинтересована в сотрудничестве с Ватиканом, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.11.2021

Россия заинтересована в сотрудничестве с Ватиканом, заявил Мишустин

Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Ватиканом, подтверждением тому стала встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Римским Франциском 2019... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:46

2021-11-09T15:46

2021-11-09T18:37

ватикан

оон

совет европы

михаил мишустин

обсе

папа римский

россия

религия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Ватиканом, подтверждением тому стала встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Римским Франциском 2019 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с секретарем Святого престола Полом Галлахером в Москве."Знаю, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-ватиканских связей как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Российской православной церковью и Римской католической. Мы также заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества", - сказал Мишустин.Он отметил, что диалог России со Святым престолом развивается во многих сферах."Подтверждением этого стала уже третья встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Рисмским Франциском, которая состоялась 4 июля 2019 года в Ватикане", - подчеркнул Мишустин.Важно, что Россия и Святой Престол объединяют усилия в борьбе с терроризмом и способны сделать многое для развития сотрудничества, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Важно, Россия и Святой Престол объединяют усилия в преодолении глобальных вызовов, противодействию терроризму, экстремизму, защите христианского населения в зоне конфликтов", - сказал он в ходе встречи с секретарём Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом П. Галлахером."Совместными усилиями мы можем многое сделать для решения проблем нравственного характера, утверждении гуманистических начал в международных отношениях, развития межрелигиозного диалога", - добавил Мишустин.Он особо отметил внимательное и уважительное отношение со стороны Папы Римского Франциска к российским позициям по международным проблемам."Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Ватиканом в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы", - добавил Мишустин.Важной сферой сотрудничества он назвал и культурно-гуманитарное взаимодействие.

https://ria.ru/20211109/vatikan-1758221600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, оон, совет европы, михаил мишустин, обсе, папа римский, россия, религия