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В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором
В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором - РИА Новости, 09.11.2021
В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором
США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России, говорится в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:23
2021-11-09T13:35
сша
россия
киев
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России, говорится в заявлении Минобороны России.В документе также отмечается, что российский Черноморский флот контролирует действия ВМС США в Черном море."В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - подчеркнули в российском военном ведомстве.Действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.В МО РФ подчеркнули, что российский Черноморский флот выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США" в акватории Черного моря."Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины, налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.
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сша, россия, киев, военно-морские силы сша
13:23 09.11.2021 (обновлено: 13:35 09.11.2021)
 
В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором

Минобороны: США создают многонациональную группировку неподалеку от границ России

© Минобороны РоссииБомбардировщики США над Черным морем. Кадр видео
Бомбардировщики США над Черным морем. Кадр видео
© Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России, говорится в заявлении Минобороны России.
В документе также отмечается, что российский Черноморский флот контролирует действия ВМС США в Черном море.
"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
Действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.
В МО РФ подчеркнули, что российский Черноморский флот выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США" в акватории Черного моря.
"Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины, налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.
 
СШАРоссияКиевВоенно-морские силы США
 
 
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