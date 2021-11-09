https://ria.ru/20211109/minoborony-1758217225.html
В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором
В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором - РИА Новости, 09.11.2021
В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором
США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России, говорится в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:23
2021-11-09T13:23
2021-11-09T13:35
сша
россия
киев
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755350599_0:137:1676:1080_1920x0_80_0_0_6697080a1cc4a5f7d95ff0ecc0c893d6.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России, говорится в заявлении Минобороны России.В документе также отмечается, что российский Черноморский флот контролирует действия ВМС США в Черном море."В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - подчеркнули в российском военном ведомстве.Действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.В МО РФ подчеркнули, что российский Черноморский флот выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США" в акватории Черного моря."Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины, налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.
сша
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755350599_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_dd95996b0caadc739200b131a1ef3a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, киев, военно-морские силы сша
13:23 09.11.2021 (обновлено: 13:35 09.11.2021)
В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором
Минобороны: США создают многонациональную группировку неподалеку от границ России