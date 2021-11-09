https://ria.ru/20211109/minoborony-1758217225.html

В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором

В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором - РИА Новости, 09.11.2021

В Минобороны назвали действия США в Черном море дестабилизирующим фактором

США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России, говорится в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:23

2021-11-09T13:23

2021-11-09T13:35

сша

россия

киев

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США предпринимают внеплановые действия для создания многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от границ России, говорится в заявлении Минобороны России.В документе также отмечается, что российский Черноморский флот контролирует действия ВМС США в Черном море."В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - подчеркнули в российском военном ведомстве.Действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.В МО РФ подчеркнули, что российский Черноморский флот выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США" в акватории Черного моря."Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины, налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.

сша

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киев

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2021

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сша, россия, киев, военно-морские силы сша