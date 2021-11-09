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Онлайн-конференция об итогах проверки Единого миграционного центра
Онлайн-конференция об итогах проверки Единого миграционного центра - РИА Новости, 09.11.2021
Онлайн-конференция об итогах проверки Единого миграционного центра
12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше? ".
2021-11-09T13:01
2021-11-09T13:01
анонсы
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Задать вопросУчастники:- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;- председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл КАБАНОВ.После многочисленных обращений жителей подмосковной деревни Путилково Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека помог добиться переноса оттуда Единого миграционного центра. Теперь его планируют разместить в поселении Вороновское на базе действующего центра в Сахарово, но из-за этого уже появились новые жалобы. В каких условиях находятся мигранты и местные жители? Каковы основные причины недовольства?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:01 09.11.2021
 

Онлайн-конференция об итогах проверки Единого миграционного центра

Читать ria.ru в
12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше? ".
Задать вопрос

Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл КАБАНОВ.

После многочисленных обращений жителей подмосковной деревни Путилково Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека помог добиться переноса оттуда Единого миграционного центра. Теперь его планируют разместить в поселении Вороновское на базе действующего центра в Сахарово, но из-за этого уже появились новые жалобы. В каких условиях находятся мигранты и местные жители? Каковы основные причины недовольства?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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