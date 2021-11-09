Онлайн-конференция об итогах проверки Единого миграционного центра
12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше? ".
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Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл КАБАНОВ.
После многочисленных обращений жителей подмосковной деревни Путилково Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека помог добиться переноса оттуда Единого миграционного центра. Теперь его планируют разместить в поселении Вороновское на базе действующего центра в Сахарово, но из-за этого уже появились новые жалобы. В каких условиях находятся мигранты и местные жители? Каковы основные причины недовольства?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл КАБАНОВ.
После многочисленных обращений жителей подмосковной деревни Путилково Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека помог добиться переноса оттуда Единого миграционного центра. Теперь его планируют разместить в поселении Вороновское на базе действующего центра в Сахарово, но из-за этого уже появились новые жалобы. В каких условиях находятся мигранты и местные жители? Каковы основные причины недовольства?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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