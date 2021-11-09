https://ria.ru/20211109/migratsionnyy-tsentr-1758211153.html

Онлайн-конференция об итогах проверки Единого миграционного центра

Онлайн-конференция об итогах проверки Единого миграционного центра - РИА Новости, 09.11.2021

Онлайн-конференция об итогах проверки Единого миграционного центра

12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше? ".

2021-11-09T13:01

2021-11-09T13:01

2021-11-09T13:01

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1758211153.jpg?1636452107

Задать вопросУчастники:- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;- председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл КАБАНОВ.После многочисленных обращений жителей подмосковной деревни Путилково Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека помог добиться переноса оттуда Единого миграционного центра. Теперь его планируют разместить в поселении Вороновское на базе действующего центра в Сахарово, но из-за этого уже появились новые жалобы. В каких условиях находятся мигранты и местные жители? Каковы основные причины недовольства?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы