https://ria.ru/20211109/migranty-1758315444.html

В Турции опровергли сообщения о перевозке нелегалов в Белоруссию

В Турции опровергли сообщения о перевозке нелегалов в Белоруссию - РИА Новости, 09.11.2021

В Турции опровергли сообщения о перевозке нелегалов в Белоруссию

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ, что авиакомпания перевозит нелегальных мигрантов на рейсах РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:37

2021-11-09T21:37

2021-11-09T21:42

в мире

белоруссия

турция

минск

польша

turkish airlines

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ, что авиакомпания перевозит нелегальных мигрантов на рейсах в Белоруссию.Ранее ряд западных СМИ сообщили, что ЕС может ввести санкции против Turkish Airlines за перевозку нелегалов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/krizis-1758301109.html

белоруссия

турция

минск

польша

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в мире, белоруссия, турция, минск, польша, turkish airlines, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии