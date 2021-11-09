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В Турции опровергли сообщения о перевозке нелегалов в Белоруссию
В Турции опровергли сообщения о перевозке нелегалов в Белоруссию - РИА Новости, 09.11.2021
В Турции опровергли сообщения о перевозке нелегалов в Белоруссию
Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ, что авиакомпания перевозит нелегальных мигрантов на рейсах РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:37
2021-11-09T21:42
в мире
белоруссия
турция
минск
польша
turkish airlines
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ, что авиакомпания перевозит нелегальных мигрантов на рейсах в Белоруссию.Ранее ряд западных СМИ сообщили, что ЕС может ввести санкции против Turkish Airlines за перевозку нелегалов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
турция
минск
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в мире, белоруссия, турция, минск, польша, turkish airlines, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:37 09.11.2021 (обновлено: 21:42 09.11.2021)
 
В Турции опровергли сообщения о перевозке нелегалов в Белоруссию

В авиакомпании Turkish Airlines опровергли информацию о перевозке нелегалов в Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ, что авиакомпания перевозит нелегальных мигрантов на рейсах в Белоруссию.
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что ЕС может ввести санкции против Turkish Airlines за перевозку нелегалов.
"Компания учитывает все аспекты безопасности и соблюдает международные правила при выполнении полетов по всему миру. Информация в СМИ не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы Turkish Airlines.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреБелоруссияТурцияМинскПольшаTurkish AirlinesАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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