Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе почвой для провокаций
Лукашенко: противостояние на границе из-за мигрантов может привести к острой фазе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольский военнослужащий на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостояние на белорусско-польской границе из-за ближневосточных мигрантов может привести к острой фазе, по его словам, "это почва для провокаций".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций", - сказал он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко. Видео интервью публикует Telegram-канал "Пул первого".
По словам Лукашенко, "любую провокацию можно совершить". "Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите", - отметил глава белорусского государства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.