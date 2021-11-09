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Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе почвой для провокаций
Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе почвой для провокаций - РИА Новости, 09.11.2021
Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе почвой для провокаций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостояние на белорусско-польской границе из-за ближневосточных мигрантов может привести к острой фазе, РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:56
2021-11-09T17:56
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
игорь коротченко
telegram (приложение)
госпогранкомитет белоруссии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостояние на белорусско-польской границе из-за ближневосточных мигрантов может привести к острой фазе, по его словам, "это почва для провокаций".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций", - сказал он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко. Видео интервью публикует Telegram-канал "Пул первого".По словам Лукашенко, "любую провокацию можно совершить". "Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите", - отметил глава белорусского государства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, игорь коротченко, telegram (приложение), госпогранкомитет белоруссии
17:56 09.11.2021
 
Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе почвой для провокаций

Лукашенко: противостояние на границе из-за мигрантов может привести к острой фазе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольский военнослужащий на польско-белорусской границе
Польский военнослужащий на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостояние на белорусско-польской границе из-за ближневосточных мигрантов может привести к острой фазе, по его словам, "это почва для провокаций".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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"Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций", - сказал он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко. Видео интервью публикует Telegram-канал "Пул первого".
По словам Лукашенко, "любую провокацию можно совершить". "Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите", - отметил глава белорусского государства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоИгорь КоротченкоTelegram (приложение)Госпогранкомитет Белоруссии
 
 
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