https://ria.ru/20211109/migranty-1758265506.html

В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев

В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев - РИА Новости, 09.11.2021

В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев

Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), встревожены недавними сообщениями с белорусско-польской границы и... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:47

2021-11-09T16:47

2021-11-09T16:47

в мире

оон

белоруссия

польша

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), встревожены недавними сообщениями с белорусско-польской границы и призывают государства обеспечить безопасность и соблюдение прав человека мигрантов и беженцев, говорится в совместном заявлении двух организаций, опубликованном во вторник.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей."МОМ и УВКБ ООН поддерживают контакты с правительствами обеих стран, призывают к срочному разрешению ситуации и обеспечению немедленного и беспрепятственного доступа к беженцам для предоставления им гуманитарной помощи, выявления тех, кто нуждается в международной или других формах защиты, и предоставления возможностей тем, кто хочет попросить убежища, сделать это", - говорится в совместном заявлении международных организаций.Обе структуры ООН напоминают государствам о необходимости предотвратить дальнейшую гибель людей и обеспечить гуманное обращение с мигрантами и беженцами."Использование мигрантов и беженцев для достижения политических целей достойно сожаления и должно быть прекращено. Пользоваться отчаянием и уязвимостью мигрантов и беженцев, предлагая им нереалистичные и обманчивые обещания, неприемлемо и чревато тяжелыми последствиями для людей", - подчеркивается в заявлении.В МОМ и УВКБ ООН отмечают, что в связи с тревожной ситуацией на границе оба государства должны соблюдать свои обязательства в рамках международного права и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, оказавшихся на границе. МОМ и УВКБ ООН также готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам и беженцам по обе стороны границы.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758247133.html

https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html

https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758169830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, польша, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии