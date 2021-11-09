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В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев
В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев - РИА Новости, 09.11.2021
В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев
Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), встревожены недавними сообщениями с белорусско-польской границы и... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:47
2021-11-09T16:47
в мире
оон
белоруссия
польша
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), встревожены недавними сообщениями с белорусско-польской границы и призывают государства обеспечить безопасность и соблюдение прав человека мигрантов и беженцев, говорится в совместном заявлении двух организаций, опубликованном во вторник.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей."МОМ и УВКБ ООН поддерживают контакты с правительствами обеих стран, призывают к срочному разрешению ситуации и обеспечению немедленного и беспрепятственного доступа к беженцам для предоставления им гуманитарной помощи, выявления тех, кто нуждается в международной или других формах защиты, и предоставления возможностей тем, кто хочет попросить убежища, сделать это", - говорится в совместном заявлении международных организаций.Обе структуры ООН напоминают государствам о необходимости предотвратить дальнейшую гибель людей и обеспечить гуманное обращение с мигрантами и беженцами."Использование мигрантов и беженцев для достижения политических целей достойно сожаления и должно быть прекращено. Пользоваться отчаянием и уязвимостью мигрантов и беженцев, предлагая им нереалистичные и обманчивые обещания, неприемлемо и чревато тяжелыми последствиями для людей", - подчеркивается в заявлении.В МОМ и УВКБ ООН отмечают, что в связи с тревожной ситуацией на границе оба государства должны соблюдать свои обязательства в рамках международного права и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, оказавшихся на границе. МОМ и УВКБ ООН также готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам и беженцам по обе стороны границы.
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758247133.html
https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html
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в мире, оон, белоруссия, польша, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:47 09.11.2021
 
В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев

Агентство ООН по делам беженцев призвало Варшаву и Минск обеспечить безопасность мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНелегальные мигранты на белорусско-польской границе
Нелегальные мигранты на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), встревожены недавними сообщениями с белорусско-польской границы и призывают государства обеспечить безопасность и соблюдение прав человека мигрантов и беженцев, говорится в совместном заявлении двух организаций, опубликованном во вторник.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
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"МОМ и УВКБ ООН поддерживают контакты с правительствами обеих стран, призывают к срочному разрешению ситуации и обеспечению немедленного и беспрепятственного доступа к беженцам для предоставления им гуманитарной помощи, выявления тех, кто нуждается в международной или других формах защиты, и предоставления возможностей тем, кто хочет попросить убежища, сделать это", - говорится в совместном заявлении международных организаций.
Обе структуры ООН напоминают государствам о необходимости предотвратить дальнейшую гибель людей и обеспечить гуманное обращение с мигрантами и беженцами.
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"Использование мигрантов и беженцев для достижения политических целей достойно сожаления и должно быть прекращено. Пользоваться отчаянием и уязвимостью мигрантов и беженцев, предлагая им нереалистичные и обманчивые обещания, неприемлемо и чревато тяжелыми последствиями для людей", - подчеркивается в заявлении.
В МОМ и УВКБ ООН отмечают, что в связи с тревожной ситуацией на границе оба государства должны соблюдать свои обязательства в рамках международного права и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, оказавшихся на границе. МОМ и УВКБ ООН также готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам и беженцам по обе стороны границы.
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В миреООНБелоруссияПольшаУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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