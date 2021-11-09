https://ria.ru/20211109/migranty-1758265506.html
В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев
В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев - РИА Новости, 09.11.2021
В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев
Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), встревожены недавними сообщениями с белорусско-польской границы и... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:47
2021-11-09T16:47
2021-11-09T16:47
в мире
оон
белоруссия
польша
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758226804_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_04c1b0b1646a4bca289bf64a4795b611.jpg
ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), встревожены недавними сообщениями с белорусско-польской границы и призывают государства обеспечить безопасность и соблюдение прав человека мигрантов и беженцев, говорится в совместном заявлении двух организаций, опубликованном во вторник.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей."МОМ и УВКБ ООН поддерживают контакты с правительствами обеих стран, призывают к срочному разрешению ситуации и обеспечению немедленного и беспрепятственного доступа к беженцам для предоставления им гуманитарной помощи, выявления тех, кто нуждается в международной или других формах защиты, и предоставления возможностей тем, кто хочет попросить убежища, сделать это", - говорится в совместном заявлении международных организаций.Обе структуры ООН напоминают государствам о необходимости предотвратить дальнейшую гибель людей и обеспечить гуманное обращение с мигрантами и беженцами."Использование мигрантов и беженцев для достижения политических целей достойно сожаления и должно быть прекращено. Пользоваться отчаянием и уязвимостью мигрантов и беженцев, предлагая им нереалистичные и обманчивые обещания, неприемлемо и чревато тяжелыми последствиями для людей", - подчеркивается в заявлении.В МОМ и УВКБ ООН отмечают, что в связи с тревожной ситуацией на границе оба государства должны соблюдать свои обязательства в рамках международного права и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, оказавшихся на границе. МОМ и УВКБ ООН также готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам и беженцам по обе стороны границы.
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758247133.html
https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html
https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758169830.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758226804_756:0:3487:2048_1920x0_80_0_0_0990d87bfc56ee073215267743aa1f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, белоруссия, польша, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В ООН призвали Польшу и Белоруссию обеспечить безопасность беженцев
Агентство ООН по делам беженцев призвало Варшаву и Минск обеспечить безопасность мигрантов
ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН
), встревожены недавними сообщениями с белорусско-польской границы и призывают государства обеспечить безопасность и соблюдение прав человека мигрантов и беженцев, говорится в совместном заявлении двух организаций, опубликованном во вторник.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии
сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки
направилась к границе Белоруссии
с Польшей
. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
"МОМ и УВКБ ООН поддерживают контакты с правительствами обеих стран, призывают к срочному разрешению ситуации и обеспечению немедленного и беспрепятственного доступа к беженцам для предоставления им гуманитарной помощи, выявления тех, кто нуждается в международной или других формах защиты, и предоставления возможностей тем, кто хочет попросить убежища, сделать это", - говорится в совместном заявлении международных организаций.
Обе структуры ООН напоминают государствам о необходимости предотвратить дальнейшую гибель людей и обеспечить гуманное обращение с мигрантами и беженцами.
"Использование мигрантов и беженцев для достижения политических целей достойно сожаления и должно быть прекращено. Пользоваться отчаянием и уязвимостью мигрантов и беженцев, предлагая им нереалистичные и обманчивые обещания, неприемлемо и чревато тяжелыми последствиями для людей", - подчеркивается в заявлении.
В МОМ и УВКБ ООН отмечают, что в связи с тревожной ситуацией на границе оба государства должны соблюдать свои обязательства в рамках международного права и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, оказавшихся на границе. МОМ и УВКБ ООН также готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам и беженцам по обе стороны границы.