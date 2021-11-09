Посол в Польше предупредил о риске проникновения мигрантов на Украину
Посол в Польше Дещица предупредил Киев о риске проникновения мигрантов на Украину
КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, штурмующих польскую границу со стороны Белоруссии, в случае неудачи может попытаться перейти украинскую границу.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу…, то они могут попытаться перейти украинскую границу", - цитирует посла агентство УНН.
По словам дипломата, мигранты находятся уже на "этапе нервного срыва" и "неконтролируемости", потому что им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.