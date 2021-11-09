https://ria.ru/20211109/migranty-1758252693.html

Посол в Польше предупредил о риске проникновения мигрантов на Украину

Посол в Польше предупредил о риске проникновения мигрантов на Украину - РИА Новости, 09.11.2021

Посол в Польше предупредил о риске проникновения мигрантов на Украину

Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, штурмующих польскую границу со стороны Белоруссии, в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:00

2021-11-09T16:00

2021-11-09T16:00

в мире

украина

белоруссия

польша

андрей дещица

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, штурмующих польскую границу со стороны Белоруссии, в случае неудачи может попытаться перейти украинскую границу.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу…, то они могут попытаться перейти украинскую границу", - цитирует посла агентство УНН.По словам дипломата, мигранты находятся уже на "этапе нервного срыва" и "неконтролируемости", потому что им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758207486.html

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в мире, украина, белоруссия, польша, андрей дещица, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии