https://ria.ru/20211109/migranty-1758222305.html

Белоруссия блокировала доставку гумпомощи для мигрантов, заявили в Польше

Белоруссия блокировала доставку гумпомощи для мигрантов, заявили в Польше - РИА Новости, 09.11.2021

Белоруссия блокировала доставку гумпомощи для мигрантов, заявили в Польше

Минск блокировал доставку гуманитарной помощи для мигрантов на границу из Польши, не хочет принимать эту помощь, заявил после совещания в Варшаве польский... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:45

2021-11-09T13:45

2021-11-09T13:45

в мире

белоруссия

польша

анджей дуда

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Минск блокировал доставку гуманитарной помощи для мигрантов на границу из Польши, не хочет принимать эту помощь, заявил после совещания в Варшаве польский президент Анджей Дуда."Мы с самого начала были готовы помочь, высылали очередные конвои с гумпомощью на белорусскую границу, чтобы эта помощь могла попасть в Белоруссию, попасть к этим людям. Белорусский режим блокировал границу, не допускал въезда этой помощи. Эти грузы все время находятся поблизости от польско-белорусской границы, готовы каждую минуту доставить их в Белоруссию, но белорусский режим не хочет их от нас", - сказал Дуда.

https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html

белоруссия

польша

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2021

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в мире, белоруссия, польша, анджей дуда, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии