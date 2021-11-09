https://ria.ru/20211109/migranty-1758222305.html
Белоруссия блокировала доставку гумпомощи для мигрантов, заявили в Польше
Белоруссия блокировала доставку гумпомощи для мигрантов, заявили в Польше - РИА Новости, 09.11.2021
Белоруссия блокировала доставку гумпомощи для мигрантов, заявили в Польше
Минск блокировал доставку гуманитарной помощи для мигрантов на границу из Польши, не хочет принимать эту помощь, заявил после совещания в Варшаве польский... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:45
2021-11-09T13:45
2021-11-09T13:45
в мире
белоруссия
польша
анджей дуда
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758183020_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_5def5ca9e37f7327104241e5661fa49b.jpg
ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Минск блокировал доставку гуманитарной помощи для мигрантов на границу из Польши, не хочет принимать эту помощь, заявил после совещания в Варшаве польский президент Анджей Дуда."Мы с самого начала были готовы помочь, высылали очередные конвои с гумпомощью на белорусскую границу, чтобы эта помощь могла попасть в Белоруссию, попасть к этим людям. Белорусский режим блокировал границу, не допускал въезда этой помощи. Эти грузы все время находятся поблизости от польско-белорусской границы, готовы каждую минуту доставить их в Белоруссию, но белорусский режим не хочет их от нас", - сказал Дуда.
https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758183020_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_ae75b12d9db440b9f6799e66e18751f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, анджей дуда, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Белоруссия блокировала доставку гумпомощи для мигрантов, заявили в Польше
Президент Польши Дуда: Белоруссия блокировала доставку гумпомощи для мигрантов на границу