https://ria.ru/20211109/migranty-1758218862.html

В МВД Польши рассчитывают, что ситуация на границе успокоится к 11 ноября

В МВД Польши рассчитывают, что ситуация на границе успокоится к 11 ноября - РИА Новости, 09.11.2021

В МВД Польши рассчитывают, что ситуация на границе успокоится к 11 ноября

В МВД Польши надеются, что ситуация на белорусской границе успокоится к 11 ноября, но готовы к дальнейшим "сюрпризам" от президента Александра Лукашенко, заявил РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:31

2021-11-09T13:31

2021-11-09T13:31

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

мвд польши

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. В МВД Польши надеются, что ситуация на белорусской границе успокоится к 11 ноября, но готовы к дальнейшим "сюрпризам" от президента Александра Лукашенко, заявил польский замминистра внутренних дел Мачей Вонсик."Надеюсь, что к празднику независимости, перед Днём независимости (отмечается 11 ноября) ситуация будет успокаиваться, хотя отдаём себе отчёт в том, что (президент Белоруссии Александр) Лукашенко... готовит дальнейшие сюрпризы польскому государству. Но мы будем готовы к ним", - сказал Вонсик.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758216046.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, мвд польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии