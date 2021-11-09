Белорусский политолог назвал ситуацию на границе с Польшей взрывоопасной
Белорусский политолог Дзермант назвал ситуацию на границе с Польшей взрывоопасной
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Привлечение военных к конфликтной ситуации на границе Польши и Белоруссии создает взрывоопасную ситуацию, сказал белорусский политолог, директор Центра изучения интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант.
"Ситуация взрывоопасная, потому что польская сторона отказывается решать проблемы с мигрантами, во всем обвиняет руководство Белоруссии. При всем желании руководство Белоруссии не могло организовать этот поток, это международная сеть действует. Польская сторона привлекла уже более 10 тысяч военнослужащих, то есть уже чревато какими-то военными последствиями. Призывы к санкциям звучат. От того, что они введут санкции поток (мигрантов) пойдет по иным каналам", - сказал РИА Новости Дзермант.
Разрешение конфликтной ситуации возможно только путем переговоров, но на данный момент польская сторона к этому процессу не готова, считает эксперт.
"Ситуацию нужно решать заинтересованными сторонами в русле добрососедства, но, к сожалению, Польша к этому не готова, она приложила немало усилий, чтобы конфликт разворачивался в такой форме. Мы видим нагнетание, в том числе военное. Надеюсь, в Европе найдутся благоразумные политики и до дальнейшей эскалации дело не дойдет", - сказал собеседник агентства.
Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.