https://ria.ru/20211109/migranty-1758216046.html

Белорусский политолог назвал ситуацию на границе с Польшей взрывоопасной

Белорусский политолог назвал ситуацию на границе с Польшей взрывоопасной - РИА Новости, 09.11.2021

Белорусский политолог назвал ситуацию на границе с Польшей взрывоопасной

Привлечение военных к конфликтной ситуации на границе Польши и Белоруссии создает взрывоопасную ситуацию, сказал белорусский политолог, директор Центра изучения РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:17

2021-11-09T13:17

2021-11-09T13:17

в мире

азия

белоруссия

минск

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758215251_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c129fe280a7b4edf99f1896fb9ed61a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Привлечение военных к конфликтной ситуации на границе Польши и Белоруссии создает взрывоопасную ситуацию, сказал белорусский политолог, директор Центра изучения интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант."Ситуация взрывоопасная, потому что польская сторона отказывается решать проблемы с мигрантами, во всем обвиняет руководство Белоруссии. При всем желании руководство Белоруссии не могло организовать этот поток, это международная сеть действует. Польская сторона привлекла уже более 10 тысяч военнослужащих, то есть уже чревато какими-то военными последствиями. Призывы к санкциям звучат. От того, что они введут санкции поток (мигрантов) пойдет по иным каналам", - сказал РИА Новости Дзермант.Разрешение конфликтной ситуации возможно только путем переговоров, но на данный момент польская сторона к этому процессу не готова, считает эксперт."Ситуацию нужно решать заинтересованными сторонами в русле добрососедства, но, к сожалению, Польша к этому не готова, она приложила немало усилий, чтобы конфликт разворачивался в такой форме. Мы видим нагнетание, в том числе военное. Надеюсь, в Европе найдутся благоразумные политики и до дальнейшей эскалации дело не дойдет", - сказал собеседник агентства.Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758209193.html

https://ria.ru/20211109/provokatsiya-1758185415.html

азия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки. 2021-11-09T13:17 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, азия, белоруссия, минск, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии