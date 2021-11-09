https://ria.ru/20211109/migranty-1758184261.html

Польская погранслужба сообщила о попытках незаконного пересечения границы

Польская погранслужба сообщила о попытках незаконного пересечения границы - РИА Новости, 09.11.2021

Польская погранслужба сообщила о попытках незаконного пересечения границы

На границе Польши с Белоруссией в понедельник зафиксировано 309 попыток незаконного пересечения, 17 человек задержаны, сообщает во вторник польская... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:25

2021-11-09T11:25

2021-11-09T11:31

в мире

белоруссия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758172362_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_d596be830a6966d10279a6262ad7cc4e.jpg

ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. На границе Польши с Белоруссией в понедельник зафиксировано 309 попыток незаконного пересечения, 17 человек задержаны, сообщает во вторник польская погранслужба."Вчера мы зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы польско-белорусской. Задержаны 17 человек (в основном, граждане Ирака). Выдано 85 решений о выезде с территории Республики Польша. За пособничество арестовано 6 человек (2 гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ). Остальные попытки предотвращены", - говорится в Twitter ведомства.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша