11:25 09.11.2021 (обновлено: 11:31 09.11.2021)
Польская погранслужба сообщила о попытках незаконного пересечения границы
Польская погранслужба: зафиксировано 309 попыток незаконного пересечения границы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. На границе Польши с Белоруссией в понедельник зафиксировано 309 попыток незаконного пересечения, 17 человек задержаны, сообщает во вторник польская погранслужба.
"Вчера мы зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы польско-белорусской. Задержаны 17 человек (в основном, граждане Ирака). Выдано 85 решений о выезде с территории Республики Польша. За пособничество арестовано 6 человек (2 гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ). Остальные попытки предотвращены", - говорится в Twitter ведомства.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
"Вчера мы зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы польско-белорусской. Задержаны 17 человек (в основном, граждане Ирака). Выдано 85 решений о выезде с территории Республики Польша. За пособничество арестовано 6 человек (2 гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ). Остальные попытки предотвращены", - говорится в Twitter ведомства.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.