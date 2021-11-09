https://ria.ru/20211109/migranty-1758170202.html

Дети на земле, дым и мусор: видео из лагеря мигрантов на польской границе

Появилось видео из лагеря мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 09.11.2021

Дети на земле, дым и мусор: видео из лагеря мигрантов на польской границе

В Сети появились видеозаписи из лагеря, разбитого мигрантами из стран Ближнего Востока на польско-белорусской границе. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:18

2021-11-09T10:18

2021-11-09T11:44

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появились видеозаписи из лагеря, разбитого мигрантами из стран Ближнего Востока на польско-белорусской границе.На опубликованных RT кадрах видны палатки, горят многочисленные костры.На лежащих на земле дровах играют дети, вокруг палаток разбросаны мусорные мешки.Ранее корреспондент РИА Новости отмечал, что ночь прошла спокойно.Накануне несколько тысяч мигрантов пытались пересечь белорусско-польскую границу. Отдельные группы людей ломали проволочные заграждения и забрасывали камнями силовиков. Польские пограничники применяли слезоточивый газ.В Варшаве из-за сложившейся ситуации приняли решение о приостановке работы автодорожного пункта пропуска "Кузница", а также объявили о мобилизации нескольких бригад войск территориальной обороны.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

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Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе. 2021-11-09T10:18 true PT0M40S

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии