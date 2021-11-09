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Дети на земле, дым и мусор: видео из лагеря мигрантов на польской границе
Появилось видео из лагеря мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 09.11.2021
Дети на земле, дым и мусор: видео из лагеря мигрантов на польской границе
В Сети появились видеозаписи из лагеря, разбитого мигрантами из стран Ближнего Востока на польско-белорусской границе. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:18
2021-11-09T11:44
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появились видеозаписи из лагеря, разбитого мигрантами из стран Ближнего Востока на польско-белорусской границе.На опубликованных RT кадрах видны палатки, горят многочисленные костры.На лежащих на земле дровах играют дети, вокруг палаток разбросаны мусорные мешки.Ранее корреспондент РИА Новости отмечал, что ночь прошла спокойно.Накануне несколько тысяч мигрантов пытались пересечь белорусско-польскую границу. Отдельные группы людей ломали проволочные заграждения и забрасывали камнями силовиков. Польские пограничники применяли слезоточивый газ.В Варшаве из-за сложившейся ситуации приняли решение о приостановке работы автодорожного пункта пропуска "Кузница", а также объявили о мобилизации нескольких бригад войск территориальной обороны.
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РИА Новости
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Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе
Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:18 09.11.2021 (обновлено: 11:44 09.11.2021)
 
Появилось видео из лагеря мигрантов на белорусско-польской границе

Опубликовано видео из лагеря мигрантов на границе Белоруссии и Польши

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появились видеозаписи из лагеря, разбитого мигрантами из стран Ближнего Востока на польско-белорусской границе.
На опубликованных RT кадрах видны палатки, горят многочисленные костры.
На лежащих на земле дровах играют дети, вокруг палаток разбросаны мусорные мешки.
Ранее корреспондент РИА Новости отмечал, что ночь прошла спокойно.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ против беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 21:51
"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей
Накануне несколько тысяч мигрантов пытались пересечь белорусско-польскую границу. Отдельные группы людей ломали проволочные заграждения и забрасывали камнями силовиков. Польские пограничники применяли слезоточивый газ.
В Варшаве из-за сложившейся ситуации приняли решение о приостановке работы автодорожного пункта пропуска "Кузница", а также объявили о мобилизации нескольких бригад войск территориальной обороны.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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