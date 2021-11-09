https://ria.ru/20211109/migranty-1758170202.html
Дети на земле, дым и мусор: видео из лагеря мигрантов на польской границе
Появилось видео из лагеря мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 09.11.2021
Дети на земле, дым и мусор: видео из лагеря мигрантов на польской границе
В Сети появились видеозаписи из лагеря, разбитого мигрантами из стран Ближнего Востока на польско-белорусской границе. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:18
2021-11-09T10:18
2021-11-09T11:44
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758170160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_565b4c65356bf0e317c12241992a9e16.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появились видеозаписи из лагеря, разбитого мигрантами из стран Ближнего Востока на польско-белорусской границе.На опубликованных RT кадрах видны палатки, горят многочисленные костры.На лежащих на земле дровах играют дети, вокруг палаток разбросаны мусорные мешки.Ранее корреспондент РИА Новости отмечал, что ночь прошла спокойно.Накануне несколько тысяч мигрантов пытались пересечь белорусско-польскую границу. Отдельные группы людей ломали проволочные заграждения и забрасывали камнями силовиков. Польские пограничники применяли слезоточивый газ.В Варшаве из-за сложившейся ситуации приняли решение о приостановке работы автодорожного пункта пропуска "Кузница", а также объявили о мобилизации нескольких бригад войск территориальной обороны.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758170160_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ce1801ecd672990ffc93cba3dda87556.jpg
Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе
Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе.
2021-11-09T10:18
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:18 09.11.2021 (обновлено: 11:44 09.11.2021)
Появилось видео из лагеря мигрантов на белорусско-польской границе
Опубликовано видео из лагеря мигрантов на границе Белоруссии и Польши