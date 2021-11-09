https://ria.ru/20211109/metanol-1758192779.html

Суд оставил под стражей обвиняемого по делу об отравлении метанолом

Суд оставил под стражей обвиняемого по делу об отравлении метанолом - РИА Новости, 09.11.2021

Суд оставил под стражей обвиняемого по делу об отравлении метанолом

Свердловский областной суд оставил под стражей Анара Айвазова, который проходит в качестве обвиняемого по делу об отравлении метиловым спиртом, сообщает суд. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:54

2021-11-09T11:54

2021-11-09T11:54

происшествия

екатеринбург

свердловская область

криминал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил под стражей Анара Айвазова, который проходит в качестве обвиняемого по делу об отравлении метиловым спиртом, сообщает суд.Ранее правоохранители сообщали, что 24 человека в регионе погибли после употребления паленого спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Трое обвиняемых по делу были арестованы до 15 декабря, все - обжаловали заключение под стражу. В начале ноября региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил РИА Новости, что число отравившихся спиртом в Свердловской области выросло до 35."Сегодня суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокату Айвазова на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 21 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 15 декабря", - говорится в сообщении суда.Во вторник суд также планирует рассмотреть жалобы двух других обвиняемых.

https://ria.ru/20211021/arest-1755634741.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, криминал