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Меркачева предложила предоставить заключенным доступ к "Госуслугам"
Меркачева предложила предоставить заключенным доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 09.11.2021
Меркачева предложила предоставить заключенным доступ к "Госуслугам"
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила дать право задержанным и арестованным через портал... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:33
2021-11-09T16:33
москва
ева меркачева
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила дать право задержанным и арестованным через портал госуслуг сообщать родственникам, где они находятся.По словам правозащитницы, родственники задержанных и заключенных зачастую не знают, где те находятся, в том числе и при этапировании осужденного."Если бы можно было дать право каждому заключенному, задержанному через "Госуслуги" написать заявление и там указать: "прошу сообщить моему родственнику о том, что я нахожусь в таком ИВС, в таком-то СИЗО или в такой-то колонии", то мы бы проблему эту сняли. Сейчас, повторюсь, это самая большая напряженность", - сказала Меркачева, выступая в Совфеде.По ее мнению, благодаря этому люди даже чаще станут пользоваться порталом госуслуг."Вот сейчас, например, у меня порядка 50 обращений от людей, у которых (родственников - ред.) поместили в какое-то СИЗО, но они не могут понять, в какое. И мы вынуждены обзванивать, объезжать изоляторы", - добавила она.Правозащитница также указала на то, что в Москве сейчас сложилась практика этапировать людей, когда приговор еще не вступил в законную силу, по мнению Меркачевой, это абсолютно незаконно."Человека отправляют, он едет этапом, зачастую при этом он посещает несколько учреждений. У нас были случаи, когда после этих этапов людей возвращали, а они рассказывали, что они объехали пол-России", - добавила она.Меркачева также рассказала, что бывают случаи, когда человек после приговора исчезает на полгода, а родственники не могут его найти.
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москва, ева меркачева, общественно-наблюдательная комиссия (онк)
16:33 09.11.2021
 
Меркачева предложила предоставить заключенным доступ к "Госуслугам"

В ОНК предложили дать осужденным право сообщать о своем местонахождении через "Госуслуги"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила дать право задержанным и арестованным через портал госуслуг сообщать родственникам, где они находятся.
По словам правозащитницы, родственники задержанных и заключенных зачастую не знают, где те находятся, в том числе и при этапировании осужденного.
"Если бы можно было дать право каждому заключенному, задержанному через "Госуслуги" написать заявление и там указать: "прошу сообщить моему родственнику о том, что я нахожусь в таком ИВС, в таком-то СИЗО или в такой-то колонии", то мы бы проблему эту сняли. Сейчас, повторюсь, это самая большая напряженность", - сказала Меркачева, выступая в Совфеде.
По ее мнению, благодаря этому люди даже чаще станут пользоваться порталом госуслуг.
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"Вот сейчас, например, у меня порядка 50 обращений от людей, у которых (родственников - ред.) поместили в какое-то СИЗО, но они не могут понять, в какое. И мы вынуждены обзванивать, объезжать изоляторы", - добавила она.
Правозащитница также указала на то, что в Москве сейчас сложилась практика этапировать людей, когда приговор еще не вступил в законную силу, по мнению Меркачевой, это абсолютно незаконно.
"Человека отправляют, он едет этапом, зачастую при этом он посещает несколько учреждений. У нас были случаи, когда после этих этапов людей возвращали, а они рассказывали, что они объехали пол-России", - добавила она.
Меркачева также рассказала, что бывают случаи, когда человек после приговора исчезает на полгода, а родственники не могут его найти.
 
МоскваЕва МеркачеваОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)
 
 
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