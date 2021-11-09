https://ria.ru/20211109/merkacheva-1758262706.html

Меркачева предложила предоставить заключенным доступ к "Госуслугам"

Меркачева предложила предоставить заключенным доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 09.11.2021

Меркачева предложила предоставить заключенным доступ к "Госуслугам"

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила дать право задержанным и арестованным через портал... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:33

2021-11-09T16:33

2021-11-09T16:33

москва

ева меркачева

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила дать право задержанным и арестованным через портал госуслуг сообщать родственникам, где они находятся.По словам правозащитницы, родственники задержанных и заключенных зачастую не знают, где те находятся, в том числе и при этапировании осужденного."Если бы можно было дать право каждому заключенному, задержанному через "Госуслуги" написать заявление и там указать: "прошу сообщить моему родственнику о том, что я нахожусь в таком ИВС, в таком-то СИЗО или в такой-то колонии", то мы бы проблему эту сняли. Сейчас, повторюсь, это самая большая напряженность", - сказала Меркачева, выступая в Совфеде.По ее мнению, благодаря этому люди даже чаще станут пользоваться порталом госуслуг."Вот сейчас, например, у меня порядка 50 обращений от людей, у которых (родственников - ред.) поместили в какое-то СИЗО, но они не могут понять, в какое. И мы вынуждены обзванивать, объезжать изоляторы", - добавила она.Правозащитница также указала на то, что в Москве сейчас сложилась практика этапировать людей, когда приговор еще не вступил в законную силу, по мнению Меркачевой, это абсолютно незаконно."Человека отправляют, он едет этапом, зачастую при этом он посещает несколько учреждений. У нас были случаи, когда после этих этапов людей возвращали, а они рассказывали, что они объехали пол-России", - добавила она.Меркачева также рассказала, что бывают случаи, когда человек после приговора исчезает на полгода, а родственники не могут его найти.

https://ria.ru/20210516/butyrka-1732531231.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ева меркачева, общественно-наблюдательная комиссия (онк)