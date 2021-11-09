08:55 09.11.2021 (обновлено: 11:50 09.11.2021)
Эксперт прокомментировал возможность ареста Медведчука
Эксперт: арест Медведчука маловероятен, прокуратура не предоставила новых доказательств
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что апелляция прокуратуры на домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса не будет удовлетворена, у прокуратуры нет достаточной доказательной базы.
Киевский апелляционный суд во вторник рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева о домашнем аресте Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса. Прокуратура настаивает на аресте политика.
"Я думаю, что арест Медведчука маловероятен. Я думаю, что пока что в этом вопросе сохранится баланс. Тем более что за это время новой доказательной базы по этому делу прокуратура предоставить не смогла", — сказал Бортник РИА Новости.
По его словам, также арест политика сейчас маловероятен, потому что дело о поставках угля из Донбасса "изначально очень политически нагружено".
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.