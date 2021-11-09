https://ria.ru/20211109/medvedchuk-1758160268.html

Эксперт прокомментировал возможность ареста Медведчука

Эксперт прокомментировал возможность ареста Медведчука - РИА Новости, 09.11.2021

Эксперт прокомментировал возможность ареста Медведчука

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что апелляция прокуратуры на домашний арест главы политсовета партии... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:55

2021-11-09T08:55

2021-11-09T11:50

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киев

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тарас козак

иван баканов

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КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что апелляция прокуратуры на домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса не будет удовлетворена, у прокуратуры нет достаточной доказательной базы.Киевский апелляционный суд во вторник рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева о домашнем аресте Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса. Прокуратура настаивает на аресте политика."Я думаю, что арест Медведчука маловероятен. Я думаю, что пока что в этом вопросе сохранится баланс. Тем более что за это время новой доказательной базы по этому делу прокуратура предоставить не смогла", — сказал Бортник РИА Новости.По его словам, также арест политика сейчас маловероятен, потому что дело о поставках угля из Донбасса "изначально очень политически нагружено".Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/medvedchuk-1757379092.html

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в мире, украина, киев, донбасс, виктор медведчук, тарас козак, иван баканов